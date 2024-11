Ducati Desmosedici GP6, all'asta la MotoGP 2006 di Capirossi

I collezionisti e appassionati del marchio Ducati non potranno perdersi la prossima asta di Sotheby's, in programma dal 3 al 5 dicembre, che vedrà come protagonista la Desmosedici GP6 LC2 che Loris Capirossi ha utilizzato nel corso della stagione 2006 della MotoGP. A quanto pare l'esemplare che sarà messo all'asta sarà proprio quello con cui il campione italiano dominò il GP del Giappone mettendo a segno pole e gara.

Ducati Desmosedici GP6 Loris Capirossi - Manubrio

LA DESMOSEDICI DA 250 CV Parliamo dell'ultima versione della Desmosedici con motore V4 da 990 cc e 250 CV circa di potenza, che spingevano la moto oltre i 320 km/h di velocità massima. Dunque, si tratta di un modello estremamente prezioso e per questo anche ricercato. E secondo le stime avanzate da Sotheby's la moto potrebbe essere venduta a una cifra compresa tra i 400.000 e gli 800.000 dollari.

Ducati Desmosedici GP6 Loris Capirossi - Profilo

A DICEMBRE LE GP3 e GP7 Non molto tempo fa, ad agosto 2024, Iconic Auctioneers aveva messo all'asta la Ducati Desmosedici GP3 con cui Loris Capirossi vinse nel 2003 la gara di Barcellona-Catalunya, portando a casa il quarto posto nella classifica generale (qui il nostro approfondimento sulla moto). E contestualmente anche la Ducati Desmosedici GP7 con cui Casey Stoner si laureò campione del mondo nel 2007. La prima, la GP3, è stata venduta a 201.250 sterline inglesi (circa 237.500 euro), mentre la Desmosedici GP7 è stata battuta a 402.500 sterline (circa 475.000 euro).