Ducati Multistrada V2 2025, ecco come cambia (e quanto costa) la crossover media

Cambia all'insegna della leggerezza, della maneggevolezza e della facilità di guida la nuova Ducati Multistrada V2 2025. Oggi la ''piccola'' globetrotter di Borgo Panigale fa una dieta dimagrante che le permette di risparmiare 18 kg, mantiene la ruota anteriore da 19'' e si aggiorna sia esteticamente che nella tecnica. Andiamo a vedere insieme come cambia, senza dimenticare che ci sono ancora diverse novità in arrivo nel 2025 del marchio bolognese: ecco quali.

Fuori, la nuova Ducati Multistrada V2 2025 esibisce linee sportive più moderne. Il design della carena e il parabrezza sono stati, come di consueto, rimodellati sempre nell'ottica di garantire la migliore soluzione aerodinamica e il massimo comfort termico possibile. Inoltre sono stati introdotti dei convogliatori d’aria laterali integrati nel design della moto che contribuiscono a indirizzare aria fresca sulle gambe del pilota. Ci sono poi nuovi proiettori e DRL ispirati alle Panigale, mentre il ‘becco’ è più corto e gli indicatori di direzione sono stati ridisegnati e riposizionati. La coda, invece, mantiene la sua impostazione snella e affusolata, e prevede un maniglione posteriore più corto rispetto al passato.

Le selle di pilota e passeggero sono state ridisegnate, ed è stata migliorata rispetto al modello precedente l’abitabilità del passeggero in termini di spazio per le gambe e per il busto, grazie ad attacchi per bauletto e valige laterali arretrati (come sulla Multi V4). La sella è regolabile in due posizioni (con altezze di 850 e 830 mm), ma in opzione ci sono anche una sella rialzata a 870 mm e una ribassata a 810 mm. E sulla versione S, grazie alle sospensioni semiattive DSS (Ducati Skyhook Suspension) e al sistema Minimum Preload, è possibile abbassare la seduta fino a 790 mm.

La nuova Ducati Multistrada V2 monta il nuovo bicilindrico a V di 90°, da 890 cc, con fasatura variabile dell’aspirazione IVT e distribuzione con richiamo delle valvole a molle elicoidali (peso 54,9 kg). Eroga 115 CV a 10.750 giri e 92 Nm di coppia a 8.250 giri/minuto; più del 70% della coppia massima è già disponibile a 3.500 giri, e tra i 3.500 e gli 11.000 giri il valore non scende mai sotto il 75%. La rapportatura del cambio, dotato del nuovo Ducati Quick Shift 2.0, è stata studiata specificamente per la Multistrada, con una prima e una seconda marcia più corte.

Tutto il pacchetto ciclistico della nuova Ducati Multistrada V2 è stato riprogettato. Abbiamo ora un nuovo telaio monoscocca in alluminio che sfrutta il motore come elemento stressato, e un telaietto posteriore a traliccio in acciaio con il forcellone fuso in alluminio. La versione V2 è dotata di forcella Marzocchi con steli da 45 mm (con escursione di 170 mm) e di ammortizzatore Sachs con link progressivo, entrambi completamente regolabili, mentre la V2 S vanta sospensioni semiattive a controllo elettronico Ducati Skyhook Suspension, con i Suspension Mode selezionabili indipendentemente dai Riding Mode; inoltre, la funzione Minimum Preload permette di abbassare al minimo la sospensione posteriore con la pressione di un tasto. Tutto questo, unito al nuovo motore V2, permette alla Multistrada di raggiungere un peso di 199 kg in ordine di marcia senza carburante (213 kg circa con il pieno) per la versione V2, e 202 kg (216 kg circa con il pieno) per la versione V2 S dotata di sospensioni semiattive. Entrambe le versioni di Multistrada V2, come anticipato in apertura, sono dotate di ruota anteriore da 19”, abbinata a una posteriore da 17”, con pneumatici Pirelli Scorpion Trail II, e un impianto frenante Brembo con doppio disco anteriore da 320 mm e disco singolo da 265 mm al posteriore.

La nuova Multistrada V2 vanta un pacchetto elettronico completo, gestibile attraverso i comandi al manubrio ridisegnati e al nuovo cruscotto a colori TFT da 5”, con interfaccia multilingua rinnovata e basata su tre diversi Infomode (Road, Road Pro e Rally). Ci sono cinque Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Enduro e Wet) con i seguenti valori modificabili a piacimento del pilota: ABS cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control e Engine Brake Control. Infine, troviamo di serie Cruise Control, presa USB integrata nella plancia, Ducati Brake Light EVO (che gestisce il lampeggio d’emergenza nelle frenate improvvise) e, nel caso della V2 S, Ducati Multimedia System con la possibilità di attivare il navigatore Turn-by-turn accessorio. Inoltre, la nuova funzionalità Coming Home mantiene attive le luci anabbaglianti quando si spegne il quadro, per illuminare la strada e agevolare l’ingresso in casa.

La nuova Ducati Multistrada V2 2025 arriverà nelle concessionarie a partire da gennaio, anche in versione depotenziata per neopatentati. La versione standard viene proposta nella colorazione Ducati Red, mentre per S si potrà scegliere fra Storm Green e Ducati Red. I prezzi partono rispettivamente da 16.690 euro e da 19.390 euro.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/12/2024