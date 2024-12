Scopriamo la Ducati Panigale V2 GP Products che costa più di una V4 R

I customizer di GP Products, dopo aver stravolto e impreziosito una BMW M 1000 R, hanno deciso di prendere una Ducati Panigale V2 nuova di zecca e di realizzarne una versione speciale che anche stavolta prende ispirazione dal mondo dell'auto, più nel dettaglio dalla Audi RS6 Homage.

Ducati Panigale V2 GP Products - Dettaglio

DUCATI PANIGALE V2 GP PRODUCTS: CARENE E ACCESSORI

Dunque, via tutte le carenature, opportunamente mandate in fabbrica per la speciale verniciatura della stessa tinta blu della RS6. Stesso discorso per il reparto sospensioni, inviate a Buxur Suspension per essere smontate, riverniciate e rifinite ed essere perfettamente abbinate al nuovo look della sportiva bolognese.

DUCATI PANIGALE V2 GP PRODUCS: TITANIO E CARBONIO

Naturalmente non si poteva certo lasciare lo scarico originale: via tutto e spazio, dunque, a un bell'Akrapovic in titanio che insieme all'intero sistema pesa meno della metà dell'impianto di serie. E poi GP Products monta tante parti speciali, dal tappo del serbatoio a sgancio rapido Rizoma pronto per la gara, fino alle varie chicche in fibra di carbonio, oltre a un kit di eliminazione del parafango Evotech, serbatoi Rizoma, parabrezza Puig ed elementi di design.

Ducati Panigale V2 GP Products - Profilo

DUCATI PANIGALE V2 GP PRODUCTS: MA QUANTO COSTA?

Il tutto chiaramente con un bel prezzo da pagare. Sì, perché quando a fine lavoro tiri la riga, in questo caso viene fuori che la Ducati Panigale V2 così elaborata costa circa 50.000 euro (a occhio e croce 30.000 euro in più rispetto a quella di serie), poco meno degli oltre 55.000 euro della speciale BMW M 1000 R realizzata non molto tempo fa da GP Products.

Pubblicato da Francesco Irace, 28/12/2024