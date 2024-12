DRE: tutto pronto per i corsi di guida Ducati con le nuove moto 2025 (info e prezzi)

Ai nastri di partenza la stagione 2025 del DRE (Ducati Riding Experience), la scuola di guida marchiata Ducati che dal 2003 a oggi ha già contato oltre 32.000 partecipanti che in sella alle ultime novità della Casa bolognese hanno perfezionato le loro abilità di guida.

IL PARCO MOTO SI RINNOVA

Per il 2025 sono già pronte tutte le moto presentate nella Ducati World Première 2025, come le nuove Panigale V4 e V2, Multistrada V4 e V2 e Streetfighter V4 e V2. Per ogni corso, infatti, Ducati metterà come di consueto a disposizione di ogni partecipante il proprio parco moto (e darà la possibilità di noleggiare l'abbigliamento tecnico necessario e acquistare il proprio servizio foto-video).

Ducati DRE 2025: le prove di agilità in pista

Nella sezione dedicata del sito Ducati.com sono disponibili tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi agli appuntamenti della stagione 2025. Per chi cerca l’emozione della pista sono in programma il DRE Racetrack (diversi corsi in base al livello, con Panigale V2 e V4) e il DRE Track Warm Up (5 sessioni in pista con la Panigale V2).

CORSO AVANZATO ALLIEVO/ISTRUTTORE

Gli appuntamenti con il DRE Racetrack (che comprendono i programmi “One to One”) sono due: il 4 e 5 giugno tra i cordoli del World Circuit Marco Simoncelli di Misano e l’8 e il 9 luglio presso il circuito del Mugello. Il DRE Track Warm Up è in programma invece nel weekend del 14 e 15 giugno presso l’Autodromo di Modena.

Il DRE Adventure (che si articola in due giornate) è invece l’esperienza pensata per gli appassionati di Adventouring e ha in calendario per il 2025 quattro appuntamenti: i primi due nel mese di maggio (20-21 e 22-23 maggio) e a seguire altri due nel mese di ottobre (30 settembre – 1 ottobre e 2-3 ottobre). Tutte le date si svolgono a Gubbio, in Umbria.

Partiamo con il DRE Adventure che ha prezzi a partire da 800 euro se svolto con moto propria e di 1.200 euro se con moto fornita da Ducati. Per i DRE in pista, invece, si parte dai 1.200 euro dei Track Warm Up per proseguire con i 1.600 euro dell'Evo, base di accesso alla formula Racetrack. Si sale a 2.100 euro per l'Evo 2, 2.550 euro per il Master, fino alle varie formule ''One to One''. Qui si inizia dai 3.550 euro in sella alle V4 S per poi proseguire con i 4.000 euro delle V4 S kit, mentre con V4 R e V4 Superleggera servono rispettivamente 5.500 e 6.500 euro.

Pubblicato da Francesco Irace, 31/12/2024