Streetfighter V2 2025: tutta nuova la naked media di Ducati

La gamma delle sportivissime V2 Ducati si rinnova e, oltre alla nuova Panigale V2, ecco la Streetfighter V2 2025. Nuovo motore, nuova tecnologia per la naked, ora meno potente della precedente generazione ma molto più leggera. Scopriamo come cambia.

MOTORE

Più che di novità dovremmo forse parlare di rivoluzione. Nuova Streetfighter V2 2025, infatti, è completamente nuova. Monta un nuovo motore V2 a 90°– il bicilindrico più leggero mai prodotto da Ducati – da 890 cc con fasatura variabile della distribuzione per le valvole d’aspirazione: per lui 120 CV di potenza massima a 10.750/giri min e 93,3 Nm di coppia max a 8.250 giri/min, col 70% della coppia disponibile già a 3.000 giri/min. Meno estrema nelle prestazioni del propulsore, la Streetfighter V2 2025 è in realtà molto più leggera della precedente generazione: merito del telaio monoscocca in alluminio, che sfrutta il motore – ora 9,4 kg più leggero del precedente – come elemento stressato. E con lo scarico racing Termignoni, con camicie dei silenziatori in titanio e fondelli in carbonio, la potenza cresce di 6 CV, la coppia di 5 Nm e il peso si riduce di 4,5 kg.

CICLISTICA

Ducati: nuova Streetfighter V2 S 2025

VEDI ANCHE

Oltre al monoscocca in alluminio la nuova Streetfighter V2 2025 può contare su sospensioni completamente regolabili Marzocchi-Kayaba nel caso della Streetfighter V2, che diventano invece Öhlins nel caso della Streetfighter V2 S. Su entrambe le versioni è presente l’ammortizzatore di sterzo Sachs. I cerchi in lega leggera da 17'', più leggeri di 1 kg rispetto ai precedenti, montano Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure 120/70 e 190/55, mentre i freni sono Brembo con pinze monoblocco M50 a quattro pistoncini da 30 mm a mordere dischi anteriori da 320 mm con pompa radiale Brembo PR16/21, mentre al posteriore il disco è da 245 mm. Il forcellone bibraccio Hollow Symmetrical Swingarm, infine, è ispirato a quello della Panigale V4, come del resto l'elettronica, di prim'ordine.

ELETTRONICA

Ducati Streetfighter V2 S 2025: il muso

La ricca dotazione elettronica della nuova Streetfighter V2 2025 si gestisce attraverso un TFT 16:9 da 5”, e un joystick “a petalo” su comandi completamente nuovi. Il pacchetto, ricco come sempre, prevede sulla V2 ABS Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Quick Shift (DQS) 2.0, Engine Brake Control (EBC) e 4 Riding Mode – Race, Sport, Road, Wet – personalizzabili, mentre la V2 S dispone anche di Ducati Power Launch e Ducati Pit Limiter (DPL), acquistabili come accessori sullo Streetfighter V2 attraverso l’Electronic Pack.

VERSIONI E PREZZI

La nuova Ducati Streetfighter V2 sarà disponibile, anche in versione depotenziata a 35 kW, a fine marzo 2025. Due le versioni, Streetfighter V2 e Streetfighter V2 S, nella sola livrea Ducati Red. Lo Streetfighter V2 sarà proposto in configurazione biposto, mentre lo Streetfighter V2 S sarà invece disponibile in configurazione monoposto con kit passeggero disponibile come accessorio.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024