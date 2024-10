Ducati: le nuove moto 2025 che vedremo sono...

Ducati ha già mostrato molte novità 2025, come le nuove Panigale e Multistrada V4, ma anche le Scrambler. Ovviamente non è finita qui perché di Ducati World Première ce ne sono tre già in programma e altre ne arriveranno nel corso del 2025. Quali sono le prossime novità? Ecco il nostro... pronostico!

TANTE NUOVE V2 Molti indizi fanno capire che la gamma V2 sarà oggetto di rinnovamento. Il primo di questi è stato l'arrivo della Panigale V2 Final Edition: per il 2025 sembra probabile un modello completamente nuovo al posto dell'attuale. In realtà ad andare in pensione sarebbe il V2 per come lo conosciamo, non la Panigale V2 in sé... A seguire le sorti della supersportiva pure la Streetfighter V2: la nuda, equipaggiata anche lei col Superquadro a V di 90° da 955 cc, non è mai stata apprezzata troppo dal pubblico che le ha preferito la maxi V4. Infine, ancora nella gamma V2, certe sono le sorti della Multistrada più piccola: addio all'attuale versione con bicilindrico a L Testastretta di 11° in favore della nuova, ''paparazzata'' su strada in fase di test (foto sotto).

La nuova Ducati Multistrada V2 2025

QUANDO La novità più importante sembra proprio essere la nuova Multistrada V2: in qualità di crossover rappresenta certamente la moto più interessante – quanto a numeri di vendite – e il prossimo episodio della Ducati World Première 2025 ''Extended Experience'', il prossimo 5 novembre a EICMA, potrebbe essere dedicato proprio a lei. Panigale e Streetfighter seguiranno nel 2025? Se i nostri pronostici sono stati azzeccati o no lo scopriremo molto presto, mancano solo 2 settimane al Salone!

