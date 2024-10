Ducati World Première 2025: è tempo della prossima novità

Dopo le nuove Ducati Panigale V4 – qui la prova di Danilo –, Multistrada V4, Scrambler Dark e Full Throttle è tempo di altre novità. Già, siamo giunti a un nuovo episodio della Ducati World Première 2025: scopriamo cosa bolle in pentola (e quando).

APPUNTAMENTO OGGI Per il prossimo episodio Ducati ha dato meno indizi del solito: il titolo, infatti, è Celebratory Beauty (Bellezza Celebrativa) e The Symbiosis (La Simbiosi). Potrebbe dunque trattarsi di una versione speciale, anniversario, ma per scorprire di quale modello si tratta dovremo attendere questo pomeriggio: sintonizzatevi sul sito di Ducati alle 16 per conoscere la novità insieme a noi.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/10/2024