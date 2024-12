Questa Ducati Streetfighter V4 S costa... come due!

I ragazzi di GP Products non sono nuovi a questo genere di elaborazioni – vedasi la BMW M 1000 R da oltre 56.000 euro – ma stavolta hanno superato il limite: una Ducati Streetfighter V4 S passata dalle loro mani, infatti, ha stabilito ogni record, raddoppiando quello che è il suo prezzo e superando quota 60.000 euro. Scopriamo le modifiche e il prezzo esatto nel video.

SI FA PRESTO... Per salire dagli oltre 31.000 euro pagati per la Streetfighter V4 S – considerando IVA e tassa olandese sui beni di lusso incluse – ce ne vogliono di modifiche, ma i ragazzi di GP Products sanno il fatto loro. Ed ecco che, per cominciare, arrivano circa 6.000 euro di pezzi in carbonio firmati Ilmberger, più cerchi in carbonio Rotobox da 6.500 euro circa. Già con l'aggiunta dei pezzi del pregiato materiale abbiamo fatto un balzo oltre quota 40.000 euro, non fosse che siamo solo all'inizio... Per lo scarico Akrapovic – che pesa circa 6 rispetto agli oltre 12 kg dell'originale – servono infatti circa 8.500 euro.

COME BERE UN BICCHIER D'ACQUA Superata quota 50.000 euro è in discesa: servono oltre 2.000 euro per pedane, leve freno e frizione – e protezioni delle stesse in carbonio – tappo olio e tamponi ruota anteriore, tutti accessori firmati Gilles. Un costo non indifferente è rappresentato anche dalla verniciatura in bianco e blu – oltre 6.500 euro – ma il grosso è fatto e bastano qualcosa meno di 550 euro per la sella Upholstery, oltre 270 euro per il tappo serbatoio Rizoma in alluminio e poco meno di 400 euro per i condotti di raffreddamento delle pinze freno in carbonio by Ducati. Si aggiungano altri 270 euro circa per le estremità inferiori delle carene e 450 euro per gli specchietti, entrambi by Rizoma, infine 200 euro per gli indicatori di direzione a LED by Ducati si mescoli tutto a dovere ed ecco che, con 2.000 per lavoro e montaggio, si arriva a quota 65.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/12/2024