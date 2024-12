Maxi enduro e crossover: quali sono le migliori in arrivo nel 2025? Il video

Le più apprezzate nel nostro paese sono loro, enduro stradali, maxi enduro e crossover. Poco importa se con ruota anteriore da 21”, 19” o 17”, la moto polivalente è quella che va per la maggiore sulle strade dello stivale e nella classifica delle vendite. Per il 2025 di novità ce ne sono eccome: scopriamo le più interessanti secondo noi in rigoroso ordine alfabetico.

Cfmoto 700 MT: la nuova crossover a EICMA 2024

Caratteristiche tecniche

Per la crossover media di Cfmoto un design totalmente nuovo, ispirato a quello della capofamiglia 800MT. Come quella grande è ricca in termini di dotazioni, tra fari full LED, plexi regolabile manualmente, sella e manopole riscaldabili, TFT da 5”, ABS e controllo di trazione disinseribili. Il bicilindrico parallelo da 693 cc eroga 68 CV e 60 Nm, mentre la ciclistica si affida a un telaio in acciaio e a un forcellone in alluminio: davanti una forcella a steli rovesciati regolabile, dietro un monoammortizzatore, mentre i cerchi a raggi sono da 19” e 17”. Un po’ Altino il peso - 225 kg a secco ai quali vanno aggiunti i 20 litri del serbatoio. Altezza sella accessibile, solo 800 mm.

Data d'arrivo e prezzo

Al momento l'arrivo previsto della crossover entry level non è ancora stato ufficializzato, mentre è già stato vociferato il prezzo che, a quanto pare, sarà di 6.490 euro, cifra decisamente competitiva.

Le Cfmoto 800MT-X 2025

Caratteristiche tecniche

La versione con ruota da 21” è stata tanto chiacchierata e ora è cosa fatta. La 800MT-X diventa ben più polivalente e, per convincere proprio tutti, si presenta in due versioni con differenti altezze sella ed escursioni (pluriregolabili su ambedue): la prima ha la seduta a 830 mm ed escursione sospensioni di 190 mm, l’altra a 870 mm per 230 mm di corsa. Altre caratteristiche peculiari del 800MT-X sono il serbatoio da 22 litri che si sviluppa verso il basso, per abbassare il baricentro, col peso di 196 kg a secco.

Data d'arrivo e prezzo

Se delle 700MT si sa già il prezzo, per la top di gamma adventure tutto è tenuto ancora top secret, probabilmente sarà nell’ordine dei 9-10.000 euro, vi terremo aggiornati non appena arriveranno informazioni ufficiali, probabilmente entro la prima metà del 2025, periodo nel quale inizierà anche la commercializzazione.

La Ducati Multistrada V2 2025 in strada

Caratteristiche tecniche

Michele vi ha già raccontato la nuova V4, vi lascio qua il link alla prova, nel 2025 si rinnova profondamente anche la sorella minore, presentata di recente a Intermot. La nuova Multistrada V2 – tutta nuova anche nel look - sarà spinta dal motore V2 da 890 cc con fasatura variabile, lo stesso della Panigale V2 e della Streetfighter V2, capace di 115 CV a 10.750 giri e 92 Nm di coppia a 8.250 giri/minuto, con rapportatura dedicata del cambio.Inedito è il telaio monoscocca in alluminio che sfrutta il motore come elemento stressato, abbinato a un telaietto posteriore a traliccio in acciaio con il forcellone fuso in alluminio. Motore e ciclistica rivista fanno risparmiare un bel po’ di peso rispetto al passato, secondo Ducati addirittura 18 kg, con la versione S che ha un peso senza carburante di 199 kg. L’elettronica, neanche a dirlo, sarà ricca e completamente personalizzabile, sulla S confermate le sospensioni semi attive. Anche l’ergonomia è stata modificata per ospitare al meglio pilota e passeggero, la sella è regolabile tra 850 e 830 mm.

Data d'arrivo e prezzo

Di lei – o meglio di loro, date le due declinazioni – si sanno già i prezzi: rispettivamente da 16.690 euro e da 19.390 euro. La moto arriverà nelle concessionarie tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2025, ve la racconteremo presto nel dettaglio.

KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025

Caratteristiche tecniche

La maxi enduro di Mattighofen si presenta al cancelletto di partenza più prestante e ricca che mai. Il motore sale a 1.350 cc, la potenza a 173 CV, la coppia a 145 Nm, ma la 1390 cambia anche fuori, tra faro a LED anteriore e plexi più alto, per non parlare del nuovo display verticale da 8.8”. Ad aggiornarsi ci sono anche telaio - rivisto nelle rigidezze - ed ergonomia, con le pedane più in basso e più larghe, a tutto vantaggio del comfort. La 1390 Super Adventure si declina in tre versioni, per soddisfare tutti i motociclisti: c’è la S EVO, la più evoluta a livello di tecnologia, che fa sfoggio di serie del cambio automatico AMT (va via la frizione al manubrio ma il pedale resta al suo posto, per i nostalgici), oltre a sospensioni semiattive WP ACT, Cruise adattivo con funzione Brake Assitance (in pratica se la moto vede che non frenata abbastanza vi dà una mano). Sempre con cerchio da 19” e sospensioni semiattive anche la versione S, che però esce di serie con cambio tradizionale e radar opzionale, mentre la 1390 R è quella per i puristi dell’offroad e sfoggia il cerchio anteriore da 21”.

Data d'arrivo e prezzo

Purtroppo, per tutte e tre, manca ancora un prezzo ufficiale, mentre per l'ufficialità del loro arrivo sul mercato un'indizio ce lo da il recente stop alla produzione annunciato per i mesi di gennaio e febbraio. Con elevata probabilità si dovrà attendere l'arrivo della primavera... sperando di non arrivare all'estate inoltrata.

Moto Morini Corsaro GT Tre quarti anteriore

Carattteristiche tecniche

Ed eccola la prima crossover con ruota da 17”, che va a completare la gamma delle Moto Morini Corsaro. La Casa di Trivolzio, dopo aver svelato lo scorso anno la naked e la sportiva - Corsaro e Corsaro Sport - presenta quest’anno la Corsaro GT. In comune le moto hanno il motore V2 da 749 cc capace di 96 CV ma qui la posizione è più alta, con sella a 835 mm e peso di 215 kg in ordine di marcia (serbatoio da 19 litri). Al telaio in acciaio con piastre in alluminio sono affiancati una forcella pluriregolabile e un mono con link, mentre l’impianto frenante con pinza monoblocco anteriore è firmato Brembo e c’è anche l’ABS Cornering (grazie all’IMU a 6 assi).

Data d'arrivo e prezzo

Le premesse ci sono tutte, ma per sfregarci davvero le mani dovremo attendere ancora un po’: la Corsaro GT arriverà nella seconda metà del 2025 e il prezzo è ancora un mistero. Speriamo che la Casa di Trivolzio non ci tenga troppo sulle spine: le novità recentemente introdotte piacciono al pubblico, ma la minestra quando si fredda non è più buona.

Moto Morini X-Cape 700 2025 in nero

Caratteristiche tecniche della X-Cape 700

In casa Moto Morini le novità non sono mancate e l’altra sorpresa è la X-Cape 700. Oddio, non proprio sorpresa, era nell’aria il suo aggiornamento a una motorizzazione più ricca di coppia e potenza, suo tallone d’Achille. Nel 2025 si aggiorna e cresce di cilindrata, potenza e coppia - 693 cc, 71 CV e 68 Nm - ma adotta un nuovo meccanismo di regolazione del plexi e, nella versione con cerchi a raggi, arrivano di serie anche cavalletto centrale, paramani e sistema di regolazione del precarico remoto per il mono. Insomma, la X-Cape 700 è più matura, pronta per confermare il piazzamento in Top 10 nella classifica delle vendite e, perché no, migliorarlo.

Caratteristiche tecniche della X-Cape 1200

Al suo fianco, ma solo nella seconda metà del 2025 arriverà anche la maxi, ovvero la X-Cape 1200. Tutto confermato, dal V2 Corsa Corta di 1.187 cc per 125 CV e 105 Nm, fino alla piattaforma inerziale, il Cruise control e il radar per il monitoraggio dell’angolo cieco, tanto per dirne una. La maxi sfodera una sella a 860 mm e un peso di 240 kg in ordine di marcia (col serbatoio da 19 litri) ma l’ho trovata piuttosto accessibile.

Data d'arrivo e prezzi

La prima ad arrivare sul mercato dovrebbe essere la più piccola X-Cape 700, entro la primavera dovrebbe entrare nelle concessionarie con tanto di prezzo ufficiale, probabilmente non troppo ritoccato rispetto a quello attuale. Per la 1200 l'attesa si prevede più lunga, mentre del prezzo ancora non si sa nulla, ma pare che sarà uno dei suoi punti di forza per fare breccia in un segmento davvero molto complesso.

Triumph Tiger Sport 800 2025, su strada

Caratteristiche tecniche

Non fa mistero delle sue intenzioni e del suo prezzo la nuova Tiger 800 Sport 2025. La crossover inglese, sorella maggiore della 660, entra nel segmento delle crossover stradali per rubare quote di mercato alla Tracer 9 di Yamaha, la più venduta tra quelle con ruote da 17”. L’inglese rimane più Basic nella dotazione e si affida a una linea appuntita, al 3 cilindri da 798 cc capace di 115 CV e 84 Nm e offre, di serie, cambio elettronico, Cruise control e ABS Cornering, nonché a sospensioni Showa e plexi regolabili. Per rendere tutto facile sella a 835 mm da terra e peso di 214 in ordine di marcia (col serbatoio da 18,6 litri al 90%). Peccato per il display, condiviso con la sorellina 660, molto piccolo e semplice per una moto votata al turismo.ù

Prezzo e data d'arrivo

Ma non si può avere tutto e, come anticipavo, il prezzo della Tiger Sport 800 c’è ed è pure interessante: a partire da 11.995 euro, con arrivo nelle concessionarie a marzo 2025.

Voge Valico 800DS Rally - Tre quarti anteriore

Voge Valico 800 Rally: com'è fatta

Tra le 30 moto più vendute in Italia ci sono già delle Voge Valico - 525 e 900 - e che fai, non la metti su piazza una 800? Il Brand cinese ha presentato la 800 DS Rally che, come intuirete dal nome, si schiera più verso il mondo offroad. Cerchi a raggi, 21” all’anteriore e 18” al posteriore, per uno sviluppo verticale, da moto specialistica. Il nuovo bicilindrico parallelo da 798 cc è capace di 94 CV e 81 Nm, è dotato di riding mode, controllo di trazione e ABS disinseribili. Che la 800DS Rally abbia intenzioni serie lo mettono in chiara le sospensioni Kayaba completamente regolabili, con tanto di ammortizzatore di sterzo. Sella a 850 mm e peso di 213 kg in ordine di marcia per la Voge 800DS Rally.

Prezzo e data d'arrivo

I numeri sembrano esserci tutti, ma ne manca uno, quello più importante: il prezzo. Voge Valico 800DS Rally sarà in vendita nel corso del 2025 - pare - a una cifra inferiore ai 9.000 euro. Niente male…

Voge Valico 625DSX - Tre quarti anteriore

Caratteristiche tecniche della Valico 625 DSX

Occhio anche ai numeri che potrà fare la Valico 625 DSX, che punta a inserirsi nella sfida tra X-Cape e TRK con un nuovo bicilindrico parallelo da 581 cc, per 63 CV di potenza massima a 9.000 giri/min e 57 Nm di coppia a 6.500 giri/min, sulla carta un po’ più fiacco di quello delle rivali, ma la cinese – per davvero – proporrà una ricca dotazione a corredo, il tempo sarà giudice incorruttibile.

Prezzo e data d'arrivo

Come spesso acccade nel segmento delle crossover entry level, la dirimente tra successo e flop sarà il prezzo, al momento quello della Valico non è stato comunicato, ma c'è da scommettere che ancora una volta sarà un suo punto di forza. Purtroppo non ci sono informazioni ufficiali sull'inizio della sua commercializzazione.

Yamaha Ténéré 700 Rally 2025 - Dinamiche

Caratteristiche tecniche

La capostipite delle enduro stradali medie è stabilmente tra le prime 10 moto più vendute in Italia, ma cerca di migliorarsi. Ténéré 700 si aggiorna fuori, ma è sempre riconoscibilissima. Le tante novità sono dentro, a partire dal motore che si riconferma il bicilindrico da 689 cc per 73 CV e 68 Nm (+1), ora Euro 5+, ma si dota di tutta l’elettronica del caso, tra ride-by-wire, mappe e controllo di trazione. Nuovi sono anche forcella e mono, per 210 e 200 mm di escursione, mentre la sella è a 875 mm da terra (860 mm per la “Low”). Per chi cerca il massimo c’è la Rally, con escursione di 230 mm, piastra in alluminio spessa 4 mm, sella a 910 mm da terra e pedane in titanio.

Prezzo e data d'arrivo

Le nuove Ténéré 700 arriveranno nelle concessionare Yamaha ad aprile, con prezzi rispettivamente di 10.999 e 12.199 euro.

Yamaha Tracer 9 GT+

Caratteristiche tecniche

C’è un’altra Yamaha a chiudere la nostra rassegna delle migliori novità ed è una crossover stradale. Si tratta della Tracer 9 che, nel 2025, si aggiorna tra carena e cupolino, ma anche nell’ergonomia, per offrire più spazio a pilota e passeggero e guadagna nuovi comandi. A seconda che si parli della Tracer 9, della GT o della GT+, ovviamente, cambia la ricchezza della dotazione: sulla punta di diamante GT+ ci sono di serie, tra gli altri, il cambio Y-AMT, il Cruise adattivo, il blind spot detection, le valigie con chiusura centralizzata. La novità più importante, tuttavia, è certamente rappresentata dai nuovi fari LED Matrix - disponibili già sulla GT - che, grazie a una telecamera, regolano il fascio di luce in funzione della necessità. La nuova Tracer 9 GT, oltre ai nuovi fari, è dotata di sospensioni a controllo elettronico KADS, parabrezza regolabile elettricamente, manopole riscaldabili, sistema Smart Key e connettività. Tutto invariato per quanto riguarda il motore CP3 da 890 cc per 119 CV e 93 Nm, con le Tracer che pesano 223, 231 e 232 kg col pieno.

Data d'arrivo, versioni e prezzi

Ad arrivare saranno prima Tracer 9 e Tracer 9 GT, a febbraio, poi la Tracer 9 GT+ a maggio. Prezzi rispettivamente di 12.199, 16.599 e 18.599 euro.

Queste sono le migliori proposte nel segmento maxi enduro e crossover in arrivo nel 2025, voi ne avete altre da suggerire? Scatenatevi nei commenti!

Pubblicato da Redazione, 27/12/2024