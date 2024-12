Le moto e gli scooter più venduti a novembre? Le classifiche

Mentre quello delle quattro ruote continua a soffrire, il mercato delle moto invece prosegue il suo andamento positivo. A novembre, infatti, dopo il rallentamento di ottobre, moto e scooter tornano a far registrare numeri importanti, con un solido +8,8% sullo stesso periodo dell’anno scorso.

NOVEMBRE Nello specifico il mercato ha registrato una crescita percentuale dell'8,85%, pari a 18.278 veicoli immatricolati. Con le moto che, con un +12,26% e 1.172 veicoli messi in strada, fanno segnare il miglior risultato del 2024. Seguono gli scooter, che registrano una crescita del 10,59% e 9.272 unità vendute, mentre le moto immettono sul mercato 7.834 mezzi, pari a un incremento del 6,38%.



IL PARZIALE ANNUO Il risultato di novembre non può che consolidare il totale annuo, che si attesa a 343.724 unità (+4,82%): con un mese di anticipo il mercato supera i volumi registrati nel 2023, pari a 337.773 veicoli. Nel dettaglio, le moto crescono del 6,14% con 149.688 veicoli immatricolati, seguite dagli scooter che incassano un incremento del 4,65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 176.816 unità venute. Chiudono i ciclomotori, unico segmento preceduto dal segno meno, che registrano 17.220 unità pari a una flessione del 4,08%.

MERCATO ELETTRICO Anche il mercato dei due ruote elettrici registra un parziale positivo nel mese di novembre: 693 veicoli registrati per una crescita del 26%. Tuttavia non bastano questi numeri a risollevare un parziale annuo piuttosto pesante, che vede il comparto soffrire non poco: 9.650 unità e un calo del 17,46%.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Nel mondo delle moto non ci sono sorprese. A due mesi dalla fine dell'anno pare che lo scettro della moto più venduta del 2024 debba andare proprio alla Benelli TRK 702, prima con margine sulla BMW R 1300 GS seconda, mentre il 3° posto è saldamente nelle mani di Honda Africa Twin. Giù dal podio la prima è Yamaha Tracer 9, con Honda XL750 Transalp al 5° posto e un'altra Yamaha, la MT-07, al 6°. Dobbiamo attendere il 7° posto per la prima Casa cinese, Voge, con la Valico 525DSX, seguita da Yamaha Ténéré 700, Ducati Multistrada V4 e Yamaha Tracer 7.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 6.446 2 BMW R 1300 GS Enduro 4.567 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.591 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 3.052 5 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.723 6 YAMAHA MT-07 Naked 2.385 7 VOGE VALICO 525DSX Enduro 2.290 8 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.285 9 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.213 10 YAMAHA TRACER 7 Turismo 2.088 11 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.909 12 MOTO GUZZI V7 Naked 1.884 13 YAMAHA MT-09 Naked 1.856 14 KAWASAKI Z 900 Naked 1.823 15 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.712 16 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 1.554 17 KEEWAY RKF 125 Naked 1.378 18 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.364 19 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.363 20 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.339 21 VOGE BRIVIDO 125R Naked 1.312 22 ROYAL ENFIELD HNTR 350 Naked 1.259 23 HONDA NC 750 X Enduro 1.230 24 TRIUMPH SPEED 400 Naked 1.203 25 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.200 26 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.178 27 VOGE VALICO 900DSX Enduro 1.123 28 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.107 29 TRIUMPH SCRAMBLER 400X Naked 1.104 30 KTM 790 DUKE Naked 1.103

SCOOTER PIÙ VENDUTI I modelli SH 125 e SH 150 di Honda continuano a rimanere saldamente nei primi due posti della classifica con ampio margine, con il podio completato dal Kymco Agility 125. A seguire Honda SH350 e Piaggio Liberty 125, mentre l'altra metà della Top 10 è occupata da Piaggio Beverly 300, Kymco People S 125, Honda X-ADV, Yamaha XMax 300 e Honda ADV350.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 14.218 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 11.642 3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 8.682 4 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 8.443 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 8.053 6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5.569 7 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 5.456 8 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.423 9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 5.411 10 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 5.388 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4.862 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 4.473 13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 4.434 14 YAMAHA TMAX Scooter 4.303 15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 4.155 16 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4.145 17 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.371 18 HONDA FORZA 350 Scooter 3.270 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 3.093 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 2.290 21 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 2.140 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 2.062 23 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.744 24 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.726 25 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.541 26 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.433 27 HONDA FORZA 750 Scooter 1.280 28 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.251 29 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.162 30 ZONTES ZT350T-E Scooter 1.156