Kawasaki Versys 650 2025: colori, versioni e prezzi

Ed eccoci arrivati alla Kawasaki Versys 650 2025. Dopo tutta la sfilza delle Z650 e Z900 RS – grande esclusa la nuova Z900, della quale ancora non si conosce il prezzo – è arrivato il momento di conoscere colori, versioni e prezzi della crossover media di Akashi, la Versys seiemmezzo.

Kawasaki Versys 650 2025 in nero verde

VERSYS 650 2025: COLORI, VERSIONI E PREZZI

Le livree della Kawasaki Versys 650 2025 sono tre, una in nero lucido/opaco, una nera con accenti verdi e bianchi e la novità del nero, bianco e azzurro. Versys 650 2025 attacca a 8.190 euro nella prima e più semplice delle colorazioni, per proseguire a 8.340 euro delle altre due. Per la versione Tourer, che aggiunge paramani, valigie laterali da 28 litri con borse interne, pellicola protettiva per il display e adesivo di protezione per il serbatoio, il prezzo sale invece rispettivamente a 9.240 e 9.390 euro. Disponibile anche con allestimento Tourer Plus che si arricchisce, rispetto alla Tourer, dei faretti fendinebbia, la Versys 650 2025 è disponibile al prezzo di 9.740 e 9.890 euro. Infine la Versys 650 più ricca di tutte, la Grand Tourer, guadagna anche bauletto da 47 litri, parabrezza maggiorato, presa USB e supporto per il navigatore GPS: questa versione è proposta a 10.740 e 10.890 euro a seconda del colore.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/01/2025