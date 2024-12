Kawasaki Z650 2025: ecco i prezzi della naked (in tutte le versioni)

Per Z650 2025 – e come lei per tante altre Kawasaki – l'aggiornamento al nuovo model year si è tradotto in nuove livree e poco più. Scopriamo quali sono le nuove colorazioni, le versioni e i prezzi della naked di Akashi.

Z650 2025 VERSIONI E PREZZI

La Z650 2025 attacca a 7.290 euro nella livrea nera, denominata Metallic Matte Dark Gray / Metallic Spark Black (GY1), mentre per le due colorazioni vivaci in nero e rosso – Metallic Spark Black / Red (BK2) – e nero e verde – Metallic Spark Black / Green (BK1) – di euro ne servono 7.390. Ma La Z650 si presenta anche, nelle medesime colorazioni, in versione Sport con plexi brunito e unghia monoposto: in questo caso costa 7.690 e 7.790 euro. Per chi cercasse anche un sound più deciso, invece, c'è la versione Performance: i colori sono gli stessi ma, a plexi brunito e unghia monoposto, si aggiunge lo scarico, col prezzo che sale fino a 8.790 e 8.890 euro a seconda della livrea (in gallery tutte le varianti).

