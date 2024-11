Tante novità per Kawasaki a EICMA 2024, tra Versys 1100 e Ninja 1100SX, passando per la nuova Z900 la W230 e il concept KLE

VEDI ANCHE

Kawasaki si presenta a EICMA 2024 con diverse novità, alcune già svelate prima della fiera, come Versys 1100 e Ninja 1100SX, ma anche soprese come la nuova Z900 o, ancor più, la KLE in concept. A raccontarci tutto dallo stand Kawasaki è Stefano Nizzola, Marketing Coordinator di Kawasaki Italia.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2024