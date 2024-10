Kawasaki presenta la nuova Ninja 1100SX 2025, ecco come cambia

Neanche il tempo di finire di leggere le novità introdotte sulla nuova Kawasaki Versys 1100 che la Casa di Akashi sforna un’altra novità: la nuova Ninja 1100SX di cui vi avevamo già parlato non troppo tempo fa. La Sport Tourer arriverà sul mercato in due versioni – standard ed SE – con novità condivise – la maggior parte – e qualche differenza dal punto di vista ciclistico per la Special Edition. Andiamo a vederle insieme.



NUOVO MOTORE A spingere la nuova generazione di sport touring in verde ci sarà lo stesso motore introdotto sull’ultima generazione di Versys. La cilindrata cresce da 1.043 a 1.099 cc per il quattro in linea. L’aumento di cubatura va ad incrementare la coppia massima, ora di 113 Nm a 7.600 giri/min (con una curva migliore lungo tutto l’arco d’erogazione), ma questo va un po’ a scapito del picco di potenza che scendere a 136 CV a 9.000 giri/min. L’aumento di cubatura ha consentito ai tecnici di Kawasaki di lavorare anche sulla rapportatura del cambio a 6 marce, con quinta e sesta marcia più lunghe, a tutto vantaggi del confort di marcia e dei consumi. Meno sportiva e più touring? Guardando i numeri sembrerebbe proprio questa la direzione voluta dagli ingegneri. In tema di cambio è d’obbligo segnalare un’altra modifica, quella al Kawasaki Quick Shifter (KQS), capace di agire ora a partire da 1.500 giri/min.

RICCA DI DOTAZIONE Alla già ricca dotazione di serie della sport touring, sul model year 2025 della Ninja 1100 arriva di sere la presa USB-C montata sul manubrio, che si affianca a plexi regolabile, cruise control, piattaforma inerziale con aiuti alla guida sensibili all’angolo di piega, ride by wire e power mode. Non cambia lo strumento TFT dotato di connettività Bluetooth, ad aggiornarsi invece è l’app dedicata Rideology, che come in passato consentirà di regolare i setting della moto e tanto altro, ma con la novità di essere controllata anche attraverso i comandi vocali.

CICLISTICA CONFERMATA Dal punto di vista di telaio e ciclistica, così come per l’aspetto estetico non ci sono grosse rivoluzioni, tutto confermato, le sole modifiche rispetto al modello uscente sono l’introduzione di un disco freno posteriore di maggior diametro, proprio come accaduto per la Versys, e l’adozione di gomme di primo equipaggiamento Bridgestone Battlax Hypersport S23, con il posteriore che rimane in misura 190/50-17, nonostante tanti appassionati del modello avessero chiesto un passaggio al più moderno (e diffuso) /55.

LA SE Se il modello standard non cambia molto dal punto di vista della ciclistica è anche perché ora al suo fianco Kawasaki schiera la Kawasaki Ninja 1100SX SE. La Special Edition (da qui l’acronimo SE) si differenzia per l’impianto frenante anteriore Brembo con pinze M4.32, pompa radiale e tubi in treccia, e per il mono ammortizzatore Öhlins S46 con pomello per la regolazione remota del precarico molla.



DATA D’ARRIVO E PREZZO Al momento di informazioni ufficiali in merito all’arrivo sul mercato e sul prezzo ancora non ce ne sono, molto probabilmente sapremo darvi qualche informazioni in più dopo EICMA 2024, dove la sport touring sarà senza dubbio tra le novità esposte allo stand Kawasaki.