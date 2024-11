Kawasaki KLE 2025: da EICMA 2024 un succoso teaser in video

VEDI ANCHE

A EICMA 2024, stand Kawasaki, si poteva vedere solo un curioso teaser: l'avantreno camuffato du una nuova moto che usciva da uno scatolone. Stefano Nizzola, Marketing Coordinator Kawasaki Italia, ci ha fornito le prime conferme e le prime anticipazioni sul nuovo modello, destinato a coprire un settore in cui la Casa di Akashi ancora non compete. Il nome è ufficiale: parliamo della Kawasaki KLE 2025 e sarà un'enduro con ruota anteriore da 21'', cerchi a raggi e parafango basso. Il video live dal Salone di Milano rivela altri particolari. All'anteriore troviamo un freno a disco singolo, servito da una pinza a doppio pistoncino a montaggio assiale. La forcella è a steli rovesciati, a lunga escursione, dietro di essa si notano i collettori di scarico a denunciare un bicilindrico parallelo frontemarcia, cinto da un telaio a traliccio a definire un moto polivalente, capace di affrontare strada e fuoristrada. Mistero sulla cilindrata: sarà un'unità già vista su altri modelli del Marchio, come un 500 o un 650, oppure qualcosa di diverso? Il mistero, per ora, rimane fitto...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2024