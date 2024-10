Kawasaki a tutto retrò, ecco la nuova W230 2025... ma c'è una sorpresa

Sembrerebbe che qualcuno sia andato a fare pulizia nell’archivio storico di Kawasaki, o che con la macchina del tempo abbia fatto un salto indietro ai ruggenti anni ‘60, ma niente di tutto ciò è vero, quella nell’immagine di copertina è una delle numerose novità (abbiamo già visto Versys e Ninja 1100SX) che la Casa di Akashi introdurrà sul mercato a partire dal 2025: la nuova W230. Scopriamo insieme com’è fatta e una piccola sorpresa che farà senz'altro piacere agli appassionati di storia del motociclismo.

Kawasaki W230 2025, affiancherà la sorella maggiore W800

Un chiaro tributo al passato quello della nuova W230, che se non fosse per i freni a disco o per le luci anteriori a LED potrebbe tranquillamente essere scambiata per una moto degli anni ‘60, caratteristica tipica della gamma W (qui la prova della W800) che ora si arricchisce con questo nuovo modello d’accesso alla famiglia.

UN VERO CLASSICO Gli ingredienti tipici della moto classica ci sono tutti sulla W230, dai cerchi a raggi alla forcella con soffietti, dal telaio a doppia culla fino alle cromature e non mancano nemmeno il serbatoio a goccia e la strumentazione a doppio quadrante analogico. Qui le alettature non sono un trabocchetto per richiamare i tempi che furono, il monocilindrico è davvero raffreddato ad aria e, già che ci siamo, andiamo a conoscere le sue caratteristiche tecniche.

A tradire l’età anagrafica della W230 c’è il moderno sistema d’alimentazione a iniezione, una concessione alla modernità quasi obbligatoria in tempi di stringenti normative. Il monocilindrico della W230 è a singolo albero a camme, soluzione scelta per semplificare la meccanica e ridurre gli ingombri, con alesaggio e corsa di 67x66 mm la cilindrata è di 233 cc, per 18 CV a 7.000 giri di potenza massima e 18,6 Nm di coppia a 5.800 giri/min, non certo un motore da competizione, ma i trend di mercato stanno evidenziando un ritrovato interesse per le moto da guidare “senza pensieri”… e con meno costi di gestione. Al motore è abbinato un moderno cambio a sei rapporti che, fa sapere Kawasaki, è stato studiato per consentire una guida rilassata e fluida in tutte le marce.

Classico che più classico non si può è anche lo schema ciclistico, con telaio a semi doppia culla in acciaio che fa da supporto al motore e da collegamento per la forcella telescopica da 37 mm (117 mm di escursione) e la coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico molla (97 mm di escursione) al posteriore. La W230 promette di essere una moto accessibile e alla portata di tutti e i valori di altezza sella e peso non fanno altro che confermarlo: 745 mm di distanza tra seduta e terreno e soli 143 kg di peso in ordine di marcia (ovvero con il 90% dei 12 litri di carburante all’interno del serbatoio). Data la leggerezza della moto non è stato necessario adottare un impianto frenante da ZX-10RR, all’anteriore c’è un disco da 260 mm, dietro uno da 220, morsi entrambi da pinze assiali, a doppio pistoncino quella anteriore.

RUOTE RETRÒ Decisamente retrò è anche la scelta della tipologia di cerchi e pneumatici, all’anteriore la W230 ha cerchio a raggi da 18” con pneumatico 90/90-18 51S, al posteriore 110/90-17 60S su cerchio da 17. Entrambi montano camere d’aria e pneumatici IRC.

Meguro e W230 tra le novità di Kawasaki per il 2025

Forse non tutti sanno che – veri appassionati di Kawasaki esclusi – che la Casa di Akashi iniziò a fare moto solo nel 1964, quando la Meguro Manufacturing Company e la Kawasaki Aircraft Co. si unirono. A distanza di 60 anni da quella storica data torna il marchio Meguro, con la S1, ovvero la W230 che vi ho appena descritto nelle righe sopra con qualche tocco di… Meguro in più, ovvero un badge dedicato sul serbatoio, diversi variante cromatiche e una conformazione differente della sella che fa sì che la seduta sulla S1 sia ancora più bassa, seppur solo di 5 mm (740).

03/10/2024