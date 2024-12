Kawasaki Z900RS 2025: colori, versioni e prezzi della Modern Classic

Kawasaki Z900RS 2025 è stata annunciata alcuni mesi fa ma ora la Casa di Akashi ha svelato anche i prezzi. Scopriamo quali sono le colorazioni, le versioni e quanto costa la più grande delle Modern Classic Kawasaki.

VEDI ANCHE

Z900RS E Z900RS SE 2025: I PREZZI

Dopo aver annunciato i prezzi di Z650 e Z650RS 2025, Kawasaki ha svelato anche quelli delle Z900RS e Z900RS SE 2025. La prima, disponibile in due colorazioni – una nera e verde e una amaranto con dettagli oro sul serbatoio – è in vendita rispettivamente al prezzo di 13.190 e 13.290 euro, mentre la Z900RS SE, caratterizzata da mono Ohlins, forcella KYB completamente regolabile e pinze Brembo M4.32, è disponibile nella sola livrea nera metallizzata/opaca e in vendita a 14.890 euro (tutti le livree in gallery).

Pubblicato da Michele Perrino, 26/12/2024