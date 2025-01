Nuova Royal Enfield Himalayan 650? L'enduro stradale cresce (foto spia)

Sembra proprio un Himalayan 650 – o magari 750 – quella immortalata nelle foto spia. La piccola enduro stradale si prepara quindi al salto di categoria, da enduro stradale entry level ad enduro stradale media. Scopriamola insieme.

Dicono bene i colleghi di Motorradonline, la nuova Himalayan 650 – o 750, non ci sono indicazioni sulla cilindrata effettiva – richiama un po' l'Husqvarna Norden 901, un po' la Brixton Storr 500. Faro tondo e plexi verticale le danno quel look da adventure, ma il design complessivo è classicheggiante, piuttosto che da moderna moto dakariana. Anche la scelta del motore bicilindrico raffreddato ad aria sembra confermare la volontà di dare a questa Himalayan ''grande'' un sapore retrò. Dal punto di vista tecnico, invece, la nuova Himalayan 650 non sembra offrire troppi segreti...

VEDI ANCHE

Royal Enfield Himalayan 650: foto spia della nuova enduro stradale

Le grandi novità della Himalayan 650 sono quasi tutte davanti: l'enduro stradale fa sfoggio di un cerchio a raggi da 19'', una forcella a steli rovesciati e una coppia di dischi morsi da pinze ByBre. Ma non è finita qui perché dietro il mono torna in posizione tradizionale, verticalmente, e anche il motore sembra offrire degli spunti di riflessione: il noto bicilindrico raffreddato ad aria e olio da 648 cc, infatti, si presenta su questa nuova Himalayan con una configurazione dei collettori di scarico differente e un sistema 2in1. Insomma, un motore non tale e quale a quello montato sul resto della gamma 650: che ci sia sotto qualche grossa novità? D'altra parte, proprio da EICMA, vi abbiamo mostrato la Wildfire con motore maggiorato... La cilindrata extra si tradurrebbe in un motore più prestante, oltre quota 48 CV, dunque più adatto a sopportare anche la marcia a pieno carico con passeggero al seguito, come ci si aspetta da una vera enduro stradale.

Insomma, con un motore più grande questa Himalayan potrebbe ambire ad essere della partita con moto del calibro della Moto Guzzi V85TT, un'altra classica dalle prestazioni non esuberanti (853 cc per 80 CV), ma anche a una più moderna Moto Morini X-Cape 700, magari (693 cc per 71 CV). Di concorrenti dirette, in fin dei conti, non ne avrebbe molte... Un motivo in più, per Royal Enfield, per affrettarsi a metterla in vendita sul mercato: a guardarla non sembra così acerba, chissà che nei prossimi mesi arrivi una presentazione ufficiale.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/01/2025