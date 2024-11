Royal Enfield, è in arrivo una Continental GT 750? Ecco le foto spia

In India è stata immortalato dai fotografi di rushlane.com un prototipo della Royal Enfield Continental GT ben camuffato durante alcuni test su strada. Le immagini lasciano pensare ad un suo arrivo in futuro: la carena è completamente coperta, così da nascondere i dettagli stilistici che caratterizzeranno questo modello, e anche il motore è per molti versi poco visibile.

Prototipo Royal Enfield Continental GT

MOTORE PIÙ POTENTE? Ma la presenza di numerosi sensori sulla moto lascia pensare che un eventuale aumento della cilindrata (attuale di 650 cc) abbia spinto Royal Enfield a prendere nota dei dati sullo sviluppo del calore del nuovo propulsore e anche dell'impianto di scarico ad esso collegato. A questo si aggiunge anche la presenza di un'impianto frenante più performante (doppio disco) presumibilmente abbinato a una ruota anteriore da 17'' (e non più da 18''), che potrebbe appunto confermare l'ipotesi che la Continental GT porti il livello delle prestazioni su un livello più alto.

CHE CILINDRATA? Ma, azzardando con le ipotesi, quanto potrebbe crescere la cilindrata? Si potrebbe pensare a una crescita fino a 750 cc, ma non è da escludere che si possa andare oltre, anche alla luce del fatto che a EICMA 2024 il concept Wildfire Enduro (qui il nostro video) montava un motore su base 650 maggiorato fino a 850 cc. Dunque, per saperlo non possiamo far altro che aspettare, magari la prossima edizione di EICMA, a novembre 2025...

Foto: rushlane.com



Pubblicato da Francesco Irace, 29/11/2024