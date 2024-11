Royal Enfield assaggia l'elettrico: a EICMA con Flying Flea C6. Video

Non solo moto classiche e retrò. Royal Enfield rompe gli schemi ed entra nel mondo delle moto elettriche con un sotto-marchio ad hoc chiamato Fying Flea. A EICMA 2024 (qui i nostri consigli utili), in anteprima il modello C6, una moto molto snella e compatta, con una batteria altrettanto stretta (con un'autonomia che dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 km), un serbatoio sottile e un manubrio largo. Clicca Play sulla foto di cover per il nostro video live da EICMA.

VEDI ANCHE

COMING SOON A differenza delle altre moto della gamma Royal Enfield, Flying Flea C6 è moderna e tecnologica, e adotta una piattaformainerziale con Cornering ABS, schermo TFT con sistema touch e blocchetti al manubrio ultra-innovativi. La versione che sarà commercializzata – ci dicono in Royal Enfield – non dovrebbe subire modifiche sostanziali rispetto a questo concept. E il prezzo non dovrebbe allontanarsi dai 7.000 euro.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024