Royal Enfield FT450: quando la Guerrilla 450 si trasforma per l'offroad

La nuova Guerrilla 450 si veste da offroad, o meglio da flat track. FT450, infatti, è la moto che Royal Enfield ha presentato in India per la scuola specialistica della disciplina sull'ovale di terra. Scopriamo come cambia la moto.

MENO FRONZOLI È una moto da ovale la nuova FT450 di Royal Enfield, quindi addio a tutto il superfluo. Niente fari, fanali, targa né indicatori di direzione o display, una bella tabella portanumero davanti e il gioco è servito. Anche il parafango anteriore si fa da parte, mentre il codino diventa tronco e la sella monoposto più lunga e piatta. Ma dal punto di vista strettamente tecnico cosa differenzia la FT450 dalla Guerrilla 450?

COSA CAMBIA La modifica più rilevante è l'arrivo dei nuovi cerchi da 18'' a raggi in luogo di quelli in lega da 17'', mentre scompare il disco freno anteriore e con esso anche la leva al manubrio (sulle moto da flat non si usa). Visto l'uso track only della FT450 arriva anche uno scarico aperto a dare un po' di tono in più – e magari qualche CV e NM – al monocilindrico da 452 cc. Tutte le modifiche, peraltro, dovrebbero permettere a questa FT450 di Royal Enfield di scendere significativamente di peso rispetto ai 185 kg della Guerrilla 450 (se ve la siete persa, qui la prova della roadster). FT450 sarà solo la moto da flat track della scuola Royal Enfield o ci sarà spazio anche per una versione in commercio? Il tempo ci darà le risposte...

Pubblicato da Michele Perrino, 30/11/2024