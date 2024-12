Novità scooter 2025: tutti i modelli da non perdere, dai 125 ai maxi

Pratici, versatili e insostituibili in città, gli scooter dominano il traffico urbano. Ma non solo: anche i maxi scooter offrono un comfort e una dotazione che li rendono ottimi per i pendolari e qualche viaggio. Il 2025 sarà un anno di grande fermento nel settore, con aggiornamenti importanti e modelli completamente nuovi. Ecco una guida completa alle novità scooter 2025, dai piccoli 125 fino ai maxi, passando per i modelli adventure. Quali sono i migliori scooter per la città, quali quelli per la guida sportiva? Qui potresti trovare la risposta alle tue domande

BMW C 400 X Rugged, 3/4 anteriore

Caratteristiche tecniche e novità degli scooter GT e Adventure

I maxi scooter di BMWsi rinnovano nel segno della tecnologia. I motori ora sono omologati Euro 5+, ma è la dotazione che consente un bel balzo in avanti rispetto alla precedente generazione: display TFT da 6,5” (opzionale un gigantesco 10,25”), connettività tramite app BMW Motorrad e ricarica a induzione per lo smartphone, ma le più importanti sono ABS cornering e Dynamic Brake Control, gli stessi adottati dalle moto. La praticità non manca, lo spazio di carico aumenta di 3 litri per la versione X e ben 12 per il GT. Il C 400 X si distingue per il look adventure e il becco anteriore, mentre il C 400 GT punta sul comfort con parabrezza regolabile.

Prezzo e data di commercializzazione

BMW C 400 X : 7.990 euro

BMW C 400 GT : 8.990 euro

Disponibili da gennaio 2025.

Honda SH350i 2025

Caratteristiche tecniche e novità del Re degli scooter da città

L’Honda SH 350i, leader del segmento dei ruota alta da 300cc, arriverà sul mercato nel 2025 con un aggiornamento mirato. Per lui restyling leggero, con nuovo scudo anteriore, fari LED riprogettati e sottosella illuminato. Il motore da 330 cc (Euro 5+) eroga 29,4 CV, tra le novità anche le gomme Pirelli Angel di primo equipaggiamento. Confermata la tecnologia Keyless, pratica per l'accensione, così come la base tecnica. Qui tutti i dettagli.

Prezzo e data di commercializzazione

6.090 euro

Disponibile da marzo 2025.

Honda ADV350 2025 - Tre quarti anteriore

Caratteristiche tecniche e novità dei due best seller

Al fianco del ruota alta arriveranno a rafforzare le presenza sul mercato anche i rinnovati ADV 350 e Forza 350. Anche per loro si tratta di aggiornamenti mirati, che non stravolgono la sostanza che tanto li fa apprezzare: nuovo display TFT da 5” dotato di connettività Honda Road Sync e navigazione TBT oltre a prese USB-C più pratiche da utilizzare. Sull’ADV, pensato per un uso più avventuroso, debutta inoltre la regolazione del precarico delle sospensioni Showa. Entrambi i modelli sono proposti in nuove colorazioni.

Prezzo e data di commercializzazione

Honda ADV 350 : 7.190 euro

Honda Forza 350 : 6.490 euro

Disponibili da febbraio 2025.

Kymco AK575 Premium 2025 presentato a EICMA

Caratteristiche tecniche e novità del nuovo top di gamma

Il Kymco AK 575 Premium cresce di cilindrata (574,2 cc) approfitando dell'obbligo al passaggio alla normativa Euro5+, nonostante ciò i tecnici di Kymco non hanno incrementato la potenza - invariata a 51 CV - preferendo migliorare l'erogazione e la coppia (55 Nm). La dotazione è da riferimento: ABS cornering, cruise control, sella e manopole riscaldabili, navigazione e display aggiornato, mutuate dal modello attualmente in commercio, qui la prova.

Prezzo e data di commercializzazione

Prezzo non ancora comunicato.

Disponibile dalla seconda metà 2025.

Kymco CV-R5 a EICMA 2024

Caratteristiche tecniche e novità del primo scooter adventure (per davvero) di Kymco

Se il tuo obiettivo è lasciare l’asfalto, il nuovo Kymco CV-R5 potrebbe fare al caso tuo. Il nuovo scooter adventure del colosso taiwanese monta sospensioni a lunga escursione, cerchi in lega da 15” e 14”, forcellone in alluminio, trasmissione a catena e un manubrio tubolare in stile moto, ma offre anche soluzioni pratiche da vero scooter come il sottosella, capace di ospitare comodamente un casco integrale. Sotto le plastiche, montato centralmente come sui maxi scooter sportivi, c'è un nuovo motore monocilindrico, ovviamente omologato Euro 5+, da 427 cc capace di 34,4 CV e 40 Nm.

Prezzo e data di commercializzazione

Prezzo non ancora comunicato.

Disponibile nel corso del 2025.

Nuovo Piaggio Liberty 125 2025

Come cambia lo scooter 50 cc più venduto

Il Piaggio Liberty è il preferito tra i ciclomotori, ma ha buon seguito anche nelle cilindrate 125 e 150 cc. Per il 2025 si rinnova con motorizzazioni Euro 5+ e un look più moderno, che da una bella svecchiata all'aspetto e non solo. Nuovo faro LED, cravattino ridisegnato e cerchi a tre razze sdoppiate, la strumentazione diventa full LCD da 5”.

Prezzo e data di commercializzazione

Il listino ufficiale non è ancora stato diramato, ma è probabile un lieve aumento rispetto a quello delle versioni attualmente commercializzate, che trovate qui sotto:

Liberty 50 cc : 2.599 euro

Liberty 125 cc : 2.999 euro

Liberty 150 cc : 3.099 euro

Disponibili da gennaio 2025.

Piaggio Beverly 310 S, come cambia il modello 2025

Caratteristiche tecniche e novità introdotte sul ruota alta

Il Beverly per Piaggio è uno scooter di grande successo, merito del look sportiveggiante ma al contempo elegante. La novità del 2025 è l'arrivo del Beverly 310, che prenderà il posto del precedente 300 cc, guadagnando un motore più potente (27,7 CV) - che ho provato sul Piaggio MP3 310 (qua il link) e nuovi iniettori per una maggiore efficienza. Confermate le ruote alte da 16” e 14” e le sospensioni Showa.

Prezzo e data di commercializzazione

Prezzo non ancora comunicato.

Disponibile da marzo 2025.

Vespa GTS 310 SuperSport, il modello 2025

Caratteristiche tecniche e novità della Vespa più potente

La Vespa non si tocca... almeno per quanto riguarda il design - iconico - e la sua scocca in metallo. La motorizzazione, invece, può cambiare e infatti nel 2025 arriverà il nuovo monocilindrico 310 cc, lo stesso del Beverly e del tre ruote MP3. La nuova Vespa GTS 310 avrà 25 CV di potenza massima, offrendo ancora più fluidità nell'erogazione e conferma tutte le sue caratteristiche tecniche. Arriverà in in tre versioni: GTS, Super e Supersport.

Prezzo e data di commercializzazione

GTS 310 : 7.199 euro

GTS Super : 7.299 euro

GTS Supersport : 7.499 euro

Disponibili da febbraio 2025.

Nuovo Yamaha TMax 2025, il nuovo maxi scooter sportivo

Caratteristiche tecniche e novità del maxi scooter sportivo per eccellenza

Da un'icona all'altra, ovvero Il TMax, simbolo degli scooter sportivi, che si aggiorna nel 2025 con una nuova piattaforma inerziale a 6 assi che introduce ABS e traction control cornering. Il design diventa più affilato, mentre il display TFT da 7” integra ora la navigazione Garmin senza abbonamento. Confermate le due versioni, con la Tech Max ancora più rifinita e ricca nella dotazione di serie.

Prezzo e data di commercializzazione

TMax Standard : 13.499 euro

TMax Tech Max : 15.699 euro

Disponibili da marzo 2025.

Zontes ZT368G a EICMA 2024 lo scooter adventure cinese

Caratteristiche tecniche e novità dello scooter adventure cinese

Lo Zontes ZT368G segna l'ingresso del colosso cinese nell'interessante segmento degli scooter adventure. L'ispirazione al capostipite di questa tipologia, ovvero l'Honda X-ADV (qui la prova di Michele) è evidente, ma non si può certo negare che la dotazione sia interessante: cerchi a raggi, sospensioni e plexi regolabili sono solo alcuni dei suoi punti di forza, assieme all'ampio vano sottosella. Il monocilindrico Euro 5+ da 368 cc eroga 38,7 CV e 40 Nm.

Prezzo e data di commercializzazione

6.290 euro

Disponibile da aprile 2025.

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di novità per gli scooter, con modelli sempre più tecnologici, sicuri e adatti a ogni esigenza. Come scegliere quello più adatto? A questo link trovi un video dettagliato, ma proviamo in breve a rispondere alla domanda.

Quali sono i migliori scooter per la città?

Se ti muovi spesso in città i ruota alta di piccola cilindrata (125-200 cc) hanno dalla loro agilità e dimensioni contenute, e con il nuovo codice della strada possono andare anche in tangeziali e autostrade, ma è consigliabile solo per brevi tratti.

Quali sono i migliori scooter per i pendolari/gite fuori porta?

Per i pendolari che fanno tanta strada gli scooter GT e i maxi sportivi sono i più indicati. Offrono motori performanti - con velocità massima anche superiore ai 130 km/h - ma consumi contenuti. Di solito offrono un buon riparo aerodinamico e spesso hanno sottosella ampi e grandi bauletti, offerti come optional o compresi nel prezzo d'acquisto.

Perchè gli scooter adventure sono migliori dei GT?

I nuovi scooter adventure sono perfetti per le città con buche dossi e pavé grazie alle loro sospensioni migliori rispetto agli scooter tradizionali o GT con i quali condividono motorizzazione e tecnologia. Spesso sono dotati di a ruote di sezione maggiorata o tassellate, che meglio si comportano su asfalto dissestato e in fuoristrada.

Qual è il tuo preferito? Faccelo sapere nei commenti, inoltre, sul nostro sito, trovi tutte le prove e gli approfondimenti dedicati ai vari modelli.