Kymco AK 550 Premium: lo sportivo che vuol diventare GT, la prova

Sportività e comodità sono due concetti teoricamente non troppo simili, almeno in purezza. Se si è capaci di scendere a compromessi, però, spesso nascono cose fantastiche… proprio come le auto da gran turismo. Seguendo un po’ questa filosofia, ma soprattutto le indicazioni di tanti clienti, Kymco ha deciso di dare una connotazione più turistica al suo maxi scooter sportivo, nasce così il nuovo AK 550 Premium. Ecco come se l’è cavata nella prova su strada, come cambia rispetto al modello standard e quanto costa.

Kymco AK 550 Premium: lo scudo maggiorato protegge meglio

A differenziare la versione Premium da Kymco AK 550 standard sono innanzitutto un nuovo profilo dello scudo, decisamente più ampio e protettivo (uno dei difetti della versione standard) sulle lunghe distanze, e il parabrezza elettrico, più alto e facilmente regolabile elettricamente azionando due tasti sul manubrio, decisamente premium.

NUOVO PONTE DI COMANDO Le novità continuano nel retro scudo, con comandi ridisegnati e aggiornamenti al sistema Smart Key. Sul manubrio arrivano nuovi pulsanti dedicati alla movimentazione del parabrezza elettrico dal lato sinistro, mentre a destra rimangono quelli per la navigazione nei menù e la gestione del sistema Noodoe. Il vecchio commutatore dell’accensione – non il massimo in quanto a intuitività d’uso – lascia il posto a un sistema di seconda generazione decisamente più immediato. Al centro del manubrio un pulsate adibito ad accensione del quadro e sblocco del blocca sterzo, subito sotto quattro nuovi pulsati utili ad aprire il serbatorio del carburante, il sottosella, variare i Trip e attivare il bloccasterzo elettrico.

Kymco AK 550 Premium: i nuovi blocchetti elettrici

STRUMENTAZIONE AGGIORNATA Piccoli ma utili aggiornamenti anche per quanto riguarda il quadro strumenti. La “formazione” è sempre la stessa: la punta è il sistema Noodoe, che permette di connettere e dialogare con lo smartphone, gestendo chiamate e navigazione Turn by Turn, ai suoi lati due display LCD più nitidi che in passato ricchi di informazioni utili come la pressione degli pneumatici. Una soluzione che miscela facilità d’uso con la tecnologia, anche se ora qualche rivale, sfruttando la strumentazione TFT, riesce a dare un’esperienza più premium sotto questo punto di vista, con navigazione a tutto schermo o connettività con Apple CarPlay o Android.

PIÙ SICURO Il maxi taiwanese, però, recupera terreno dal punto di vista tecnologico grazie all’introduzione dell’ABS cornering, una vera rarità nel segmento degli scooter. Sempre in tema sicurezza arriva il controllo di trazione, reso possibile grazie al ride by wire, al pari del cruise control. Nascono così tre riding mode: Sport“ con TCS attivo identificato dal colore giallo sul display, “Rain” di colore blu e “Sport“ con TCS non attivo di colore verde. Difficile da ricordare? Sì, senza dubbio la classica scritta sarebbe stata più comoda, e come la mettiamo con i daltonici?

MECCANICA CONFERMATA L’ottima base tecnica, che ha reso l’AK un mezzo vincente, viene confermata: al telaio in alluminio, a cui è fissato centralmente il motore, si collegano una forcella a steli rovesciati da 41 mm all’anteriore e un forcellone a monobraccio oscillante in alluminio al posteriore. Non cambia nemmeno il bicilindrico parallelo, il motore orizzontale da 550 cc e 8 valvole è capace di sviluppare 51 CV e 52,3 Nm e spingere a oltre 160 km/h effettivi lo scooter. Per fermare i 238 kg in ordine di marcia il nuovo AK 550 Premium fa ancora affidamento su una coppia di dischi da 270 mm all’anteriore, morsi da pinze Brembo radiali, e 260 mm al posteriore.

Kymco AK 550 Premium: il vano sottosella

LATO PRATICO Infine il sottosella; perché in uno scooter è fondamentale. Rispetto alla versione standard non ci sono novità, l’AK Premium offre la possibilità di ospitare comodamente 2 caschi, uno integrale e l’altro jet, il tutto arricchito da una classica luce di cortesia nel sottosella, mentre nel retroscudo ci sono due cassetti (uno dotato di presa USB) purtroppo non chiusi da serratura.

Kymco AK 550 Premium: ora ha una vocazione maggiormente turistica

Nonostante la vocazione più turistica in Kymco hanno deciso, giustamente a mio modo di vedere, di non stravolgere l’ergonomia ben studiata. È facile toccare a terra anche se non si è propriamente dei giganti, grazie alla sezione centrale piuttosto snella e il triangolo tra sella, manubrio e pedane è pressoché perfetto. Belli comodi, è facile sentirsi subito a proprio agio, inoltre la sella è piuttosto piatta e permette di scorrere avanti o indietro per trovare la posizione migliore, con tanto di schienalino regolabile su tre posizioni.

ATTACCO DOLCE Con il nuovo sistema keyless l’accensione è decisamente più immediata che in passato, bastano due tocchi sui pulsanti giusti e si parte. La tecnologia deve rendere facile la vita e qui lo fa, bene così. Una volta in moto, l’AK 550 Premium mi convince per la sensazione di morbidezza della frizione automatica, un attacco dolce che facilità a gestire verve e dimensioni a bassa velocità, inoltre le vibrazioni del bicilindrico sono contenute. Nonostante interasse lungo e dimensioni, in città se la cava bene, è agile e sulle sconnessioni non punisce, anche grazie alla buona taratura delle sospensioni.

Kymco AK 550 Premium: in piega trasmette tanta fiducia

MAXI DA PIEGHE Ovviamente il meglio arriva quando le curve si sostituiscono a semafori, dossi e pavé. L’AK 550 Premium non perde un briciolo della sua efficacia nel misto, in quello medio e veloce, con curve da raccordare a velocità comprese tra 70 e 100 km/h il binomio motore e ciclistica prende ottimi voti in pagella. La ripartizione dei pesi, molto equilibrata, e il baricentro davvero basso permettono infatti di sentire molto bene ciò che sta succedendo sotto le ruote e la precisione di guida non manca mai, così come la spinta del motore fuori dalle curve, potente e vigorosa. Quando le curve sono più strette l’interasse lungo obbliga a lavorare un po’ di più, ma il quadro rimane senza alcun dubbio positivo.

FRENATA TECH La frenata per molti scooter è il tallone d’achille, ma non per l’AK 550. Già in configurazione standard è in grado di convincere a pieno, con l’arrivo dell’ABS cornering il quadro raggiunge un livello ancora superiore. In generale la risposta alle leve è dolce e modulabile, e quando si decide di mordere il freno con crescente progressione l’AK si pianta a terra, disperdendo chilometri all’ora in pochissimi metri, ora anche in curva. Il sistema sensibile all’angolo di piega lavora in maniera efficace, al posteriore permette praticamente di aggrapparsi alla leva prima di intervenire, più sensibile all’anteriore ma sempre molto sicuro nel funzionamento.

COMODO PER VIAGGIARE Ovviamente non poteva mancare il capitolo turistico. Con lo scudo maggiorato e il parabrezza regolabile viaggiare a velocità autostradale non è più un fastidio. Ginocchia e busto vengono riparati a dovere e con il parabrezza tutto su anche i più alti riescono a viaggiare quasi in una bolla d’aria. Solo la parte bassa delle gambe rimane esposta, per l’inverno la “copertina” è ancora consigliabile.

Kymco AK 550 Premium è già disponibile nelle concessionarie con un prezzo di listino di 11.990 nella sola colorazione sabbia. Vale la pena spendere 1.000 euro in più rispetto al Kymco AK 550 ETS? Se siete alla ricerca di una maggior versatilità e non volete precludervi qualche viaggio la risposta è sì, anche considerando la maggior sicurezza che offre il sistema di ABS Cornering.

KYMCO AK 550 Premium

Motore Bicilindrico parallelo, Euro 5

Cilindrata 550 cc

Potenza 51 CV a 7.500 giri/min

Coppia 53 Nm a 5.750 giri/min

Peso 238 kg o.d.m.

Prezzo 11.990 euro

Casco X-lite X-1005 UC

Giacca Tucano Urbano Network 3G

Guanti Tucano Urbano Penna

Jeans LS2 Petrol

Scarpe Stylmartin Core WP