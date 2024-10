Yamaha presenta il nuovo TMAX 2025: come cambia l'icona dei maxi scooter sportivi

A EICMA 2024 Yamaha si candida ad un ruolo da protagonista. Dopo R9, MT-07 e Tracer 9 è tempo di novità anche per un’altra icona della Casa dei Tre Diapason: il nuovo TMAX. Ecco come si aggiora il maxi scooter sportivo per definizione.

L’ottava generazione di Yamaha TMAX arriva sul mercato affinando quanto abbiamo visto con l’ultima versione presntata nel 2022. Nuovo design, ancora più sportivo e compatto nel frontale, carazzato da un nuovo gruppo ottico full LED e da carenature ancora più avvolgenti.

TECNOLOGIA TMAX continua ad evolversi anche nella dotazione tecnologica. Sul model year 2025 arrivano la piattaforma inerziale, ABS e controllo idi trazione cornering, nuovi riding mode ancora più differenziati, e uno strumento da 7 pollici con nuove grafiche personalizzabili. La navigazione tramite Garmin non necessita più di abbonamento, un vantaggio utile per sfruttare a pieno la tecnologia. Rivisto anche il sistema d’avviamento jeyless, con funzione di blocco ellettronico del cavalletto. Sul top di gamma Tech Max la dotazione è ancora ricchissima, con sella e manopole riscaldabili su più livelli, parabrezza regolabile e debutta anche il nuovo sensore TPMS per tenere sotto controllo la pressione degli pneumatici.

La tecnologia Spin Forged è un punto di forza per Yamaha, introdotta sulle moto e ora adottata anche dal nuovo maxi scooter sportivo. Questa particolare tecnica permettte di risparmiare peso sulle ruote, riducendo l’inerzia e migliorando la maneggevolezza. Non cambiano le quote del telaio e la distribuzione dei pesi (50-50%), una caratteristica vincente delo scooter, così come l’ergonomia regolabili attraverso il doppio posizionamento del manubrio e dello schienalino. La versione Tech Max al posteriore potrà ancora fare affidamento sul mono ammortizzatore regolabile in precarico e idraulica, così come dei cerchi lavorati. Confermato il motore bicilindrico, omologato Euro 5+, che conferma i valori di potenza e coppia, rimanendo al di sotto dei 48 CV per poter essere guidato già con patente A2.

Disponibile da marzo 2025, il nuovo TMAX Tech Max sarà disponibile nelle colorazioni Ceramic Grey e Dark magma, Iconic Black e Tech kamo per il base. Nonostante le modifiche introdotte e la dotazione più ricca, Yamaha confermerà i prezzi senza aumenti rispetto al listino 2024: 13.499 euro per la versione standard, 15.699 per il Tech Max.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 31/10/2024