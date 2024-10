Yamaha MT-09SP 2024: è ancora la naked più divertente da guidare? La prova video

Con il model Year 2024 Yamaha ha cambiato totalmente la percezione della sua MT-09SP, non è mai stata così orientata alla guida sportiva, con addirittura dei setting per l’elettronica dedicati all’uso in pista. È ancora tra le naked più divertenti da guidare o è diventata efficace ma noiosa? Domanda lecita, a cui oggi proviamo a dare risposta.

Yamaha MT-09SP 2024, il frontale vi ricorda qualcuno/qualcosa? A me sì...

Cambia tanto il look della MT-09 rispetto alla precedente generazione, linee spigolose e ancora più muscolari, il frontale sembra nascere da un quarto d’ora di passione tra Iron Man e un Trasfomers, la coda è ora sdoppiata, ma c’è una cosa che è rimasta costante nelle varie versioni di MT-09SP: è l’esclusiva colorazione ''Icon Performance'' che abbina sapientemente il blu al nero e all'argento, come sulla R1 M, l’ammiraglia in tema di sportività, con adesivi sotto trasparente che sottolineano il carattere premium. Completano il quadro i foderi forcella dorati con steli neri carbone, sinonimo di trattamento DLC (Diamond Like Carbon), che migliora la scorrevolezza e protegge quest’ultimi da micro lesioni.

Sempre in tema di novità è da segnalare un importante upgrade per l’impianto frenante, che può ora fregiarsi di pinze Brembo Stylema, che fanno il paio con la pompa freno radiale sempre del costruttore italiano e disponibile anche sulla versione standard. A livello di hardware non ci sono ulteriori novità, il telaio Deltabox in alluminio della MT-09SP 2024 è affiancato dalla forcella pluri regolabile KYB, che lavora in sintonia con il mono ammortizzatore Öhlins, con serbatoio separati e comandi remoti per le regolazioni idrauliche e del precarico molla. Entrambe le sospensioni, però, hanno nuove tarature specifiche, differenti rispetto alla precedente versione per meglio assecondare un altro cambiamento radicale della naked media ad alte prestazioni di Yamaha, ovvero la posizione in sella.

Yamaha MT-09SP 2024, anche da ferma si nota come sia cambiata l'ergonomia e la distribuzione dei pesi

NUOVA ERGONOMIACon l’obbiettivo di fornire maggior feeling nella guida sportiva impegnata, i tecnici Yamaha hanno rivoluzionato la posizione di guida della 09 e questo è stato possibile, come già ho avuto modo di raccontarvinella presa di contatto con la versione standard a Lanzarote, trasferendo maggior carico sull’avantreno, utilizzando il peso del pilota. Ora le pedane sono più alte di 1 cm e arretrate di 3 cm, anche il manubrio è stato abbassato utilizzando riser più corti. La sella sdoppiata ha una forma più ergonomica, contiene meglio nelle forti accelerazioni ed è più piatta, peccato per il rivestimento un po’ scivoloso e l’imbottitura un po’ troppo cedevole nella giunzione con il serbatoio. Seppur non si direbbe, a guadagnare in comfort è anche il passeggero, che beneficia di una porzione di sella dedicata e meno pendente, peccato sempre per il posizionamento infelice delle pedane, scomode per chi siede dietro e ingombranti per il pilota quando sposta il piede in punta sulla pedana.

Il punto di forza della MT-09SP 2024 è ancora una volta il celebre motore CP3, il tre cilindri da 890cc che eroga una potenza di 119 CV a 10.000 giri/min e una coppia di 93 Nm a 7.000 giri/min. Numeri si traducono in accelerazioni brucianti e in una spinta costante su tutto l'arco di utilizzo. L’ elettronica raffinata permette di gestirne il carattere e le prestazioni come quasi nessun’altra moto all’interno della categoria e come poche anche “al piano di sopra”.

Yamaha MT-09SP 2024, il tre cilindri suona che è una meraviglia, anche con scarico originale

ELETTRONICA DA CORSA Proprio qui arrivano le ultime differenze sostanziali rispetto al modello standard, ovvero la possibilità di regolare l’azione del freno motore e 4 riding mode personalizzabili per l’uso in pista, così facendo è possibile anche disinserire l’ABS sull’asse posteriore. All’interno del menù c’è una modalità di visualizzazione specifica che consente di tenere sempre sott’occhio i parametri dell'elettronica (controllo di trazione, impennata, sbandata, freno motore) e i tempi sul giro.

Yamaha MT-09SP 2024, il frontale ''robotico'' non passa certo inosservato

Su strada, la Yamaha MT-09SP 2024 si rivela una moto estremamente versatile e la nuova ergonomia non ha compromesso l’incredibile facilità di gestione. In città, la sua agilità e la coppia generosa del motore permettono di destreggiarsi nel traffico con facilità. Il cambio elettronico bidirezionale rende i passaggi di marcia rapidi e fluidi, migliorando ulteriormente l'esperienza di guida urbana. In questo contesto, in cui gli apri-chiudi sono caratteristici ho apprezzato il livello di freno motore 2, che rende la marcia più fluida e azzera l’effetto on-off che, seppur decisamente migliorato rispetto al passato, rimane lievemente avvertibile con il freno motore “alto” e la risposta motore “pronta”.

TRASFERIMENTI OK In autostrada, nonostante l'assenza di protezione aerodinamica, la MT-09SP si comporta egregiamente. Il cruise control di serie rende i viaggi più lunghi meno faticosi, mentre la grande differenza rispetto alla versione standard è la stabilità alle alte velocità: grazie alle sospensioni più sostenute e all’avantreno meno ballerino ora i curvoni si affrontano quasi su un binario.Ottimo l’isolamento delle vibrazioni, queste s’avvertono solo alle pedane e superati i 6.000 giri, regime di rotazione che ai canonici 130 km/h di velocità di crociera è ancora ben lontano. Nonostante le prestazioni elevate, la Yamaha MT-09SP 2024 si dimostra relativamente parca nei consumi. In un utilizzo misto, è possibile ottenere medie intorno ai 5,5-6 litri/100 km. Con il serbatoio da 14 litri, l'autonomia si attesta intorno ai 230-250 km, un valore più che accettabile per una naked sportiva di questa categoria.

Yamaha MT-09SP 2024, la prova

ORA DIVERTENTE E PRECISA Sulle strade extraurbane e nei percorsi più tortuosi, la MT-09SP dà il meglio di sé. Le sospensioni raffinate assorbono efficacemente le asperità dell'asfalto, mantenendo sempre la moto composta e stabile. L'avantreno preciso e comunicativo permette di affrontare le curve con maggior confidenza che in passato mentre il potente impianto frenante Brembo assicura decelerazioni potenti e modulabili. Nei tratti più guidati, il carattere sportivo della moto emerge prepotentemente. Il motore CP3 spinge con vigore in uscita di curva, regalando accelerazioni entusiasmanti e frequenti monoruota, per la godura dei più smaliziati.

Yamaha MT-09SP 2024, la livrea Icon Performance è una costante negli anni

La Yamaha MT-09SP 2024 si conferma come una delle migliori opzioni nel segmento delle naked sportive di media cilindrata. Il mix di prestazioni, tecnologia e piacere di guida la rende una moto versatile e capace di soddisfare un'ampia gamma di motociclisti, dallo scapestrato al fine amante delle pieghe. Il prezzo di listino è di 13.099 euro, un aumento di 2.000 euro rispetto al modello base. Giustificato? Secondo me sì, la 09 SP è quella da prendere... ovviamente a patto di averne la possibilità