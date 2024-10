Yamaha presenta le nuove Tracer 9, 9 GT e 9 GT+ 2025 (anche con Y-AMT)

Dopo le nuove MT-07, l'attesissima sportiva R9 e R3 anche un'icona come Tracer 9 nel 2025 si rinnova. Yamaha presenta la nuova gamma della crossover stradale con novità nell'estetica e nella dotazione: scopriamo come cambiano le Tracer 9 e quando arrivano.

Yamaha Tracer 9 2025

La gamma Tracer 9 2025 si aggiorna, a partire dalla versione di base, che cambia nell'estetica, nell'ergonomia – più spazio per pilota e passeggero – guadagna un display TFT da 7'', nuovi comandi e un vano portaoggetti con presa USB per la ricarica. Disponibili come optional i nuovi fari a doppio fascio, alto e basso, i fari per l'illuminazione in curva e l'introduzione di un sistema di arresto di emergenza, che attiva automaticamente le luci in caso di frenata improvvisa. Tracer 9 nel 2025 è disponibile anche con cambio Y-AMT e manopole riscaldabili.

Yamaha Tracer 9 GT 2025

Sulla versione di mezzo della gamma Tracer 9 2025, la GT, la grande novità è rappresentata dai nuovi fari a LED Matrix, oltre a sospensioni a controllo elettronico KADS, parabrezza regolabile elettricamente, manopole riscaldate, sistema Smart Key e connettività. La Tracer 9 GT è offerta col cambio elettronico e indicatori di direzione a spegnimento automatico di serie, ma è disponibile anche con Y-AMT, quest'ultima equipaggiata col sistema di mantenimento del veicolo e il sistema frenante unificato.

Sulla moto di punta della gamma Tracer 9, la GT+, di serie ci sono il cambio Y-AMT, il cruise control adattivo, le borse laterali rigide con chiusura centralizzata da 30 litri, il sistema di rilevamento dell'angolo cieco, comandi retroilluminati, sistema di controllo della pressione degli pneumatici e catena di trasmissione ad alta resistenza.

MOTORE

La gamma Tracer 9 2025 di Yamaha si affida ancora al CP3 da 890 cc, capace di 119 CV di potenza e 93 Nm di coppia, ora omologato Euro 5+. Non manca una ricca dotazione elettronica, con Yamaha Ride Control, IMU a 6 assi e relativi controlli cornering. Il serbatoio della Tracer 9 2025 ora è da 18 litri.

USCITA E PREZZI

Le prime ad arrivare sul nostro mercato saranno Tracer 9 e Tracer 9 GT – entrambe anche con Y-AMT – a partire da febbraio 2025, seguite poi dalla punta di diamante Tracer 9 GT+ Y-AMT a partire dal mese di maggio 2025. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ne sapremo probabilmente di più a EICMA.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/10/2024