Yamaha R3 2025: la piccola sportiva cambia volto e si ispira sempre di più alle corse

La nuova Yamaha R3 2025 si conferma una sportiva di piccola cilindrata per le nuove generazioni di piloti e non solo

Insieme alla attesissima e grintosissima R9, Yamaha toglie il velo alla nuova R3 2025. Che esteticamente si rifà il trucco adottando oggi un design ancora più aggressivo e distintivo rispetto al passato. Si fa notare infatti per il gruppo ottico anteriore con doppio faro a LED ridisegnato, con luci di posizione integrate, e per una carenatura con ali aerodinamiche che richiama molto la M1 e il mondo delle corse. Il profilo della nuova Yamaha R3 2025 è più stretto, con la sella più rastremata di 6 mm e con le cover laterali più sottili di 13 mm. L'altezza della sella resta a 780 mm, così da consentire a tutti i piloti di poggiare con facilità i piedi a terra, mentre il peso della moto in ordine di marcia si attesta sui 170 kg.

Yamaha R3 2025 - Posteriore

42 CV DI POTENZA E NUOVA FRIZIONE Il cuore pulsante della nuova Yamaha R3 2025 è sempre il motore bicilindrico in linea a 4 tempi da 321 cc Euro5+, capace di erogare una potenza di 42 CV a 10.750 giri/min e una coppia di 29,5 Nm a 9.000 giri/min. Parliamo di un motore dotato di pistoni forgiati in alluminio per ridurre i livelli di vibrazione, e della tecnologia off-set dei cilindri (lo stesso della R1) che rende il motore più efficiente nella combustione e affidabile. La nuova frizione A&S (Assist & Slipper) è più leggera da azionare del 17% rispetto alle frizioni tradizionali e in opzione può essere abbinata al cambio elettronico Quick Shift per cambiate più rapide.

Yamaha R3 2025 - Display

NUOVO DISPLAY LCD La ciclistica si avvale di un telaio a diamante leggero e compatto che offre il giusto compromesso tra forza e rigidità, di una forcella KYB a steli rovesciati da 37 mm e di un mono posteriore KYB regolabile nel precarico. Completano il quadro pinze freno anteriori radiali, pneumatici da 110/70 all'anteriore e da 140/70 al posteriore su cerchi da 17'' e un nuovo quadro strumenti LCD con presa USB. Due infine le colorazioni disponibili: Icon Blue e Midnight Black. E non poteva mancare anche sulla piccola sportiva la connettività per smartphone Yamaha MyRide che consente di accedere ai dati e alle statistiche della moto. La nuova Yamaha R3 2025 sarà disponibile a partire da novembre ad un prezzo non ancora reso noto.

Pubblicato da Francesco Irace, 09/10/2024