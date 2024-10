Yamaha MT-07 2025, la nuova generazione si rinnova profondamente

Per la MT-07 nuovo look, ciclistica rinnovata, ride by wire con tre mappe e una posizione di guida rivista

A pochi giorni dall'inizio di EICMA 2024 (il nostro approfondimento), Yamaha svela la nuova generazione della MT-07. La naked apprezzata in tutti i mercati si aggiorna profondamente dentro e fuori, con tante importanti novità che la proiettano su un gradino più alto rispetto al passato: oggi è più leggera, più tecnologica ed è disponibile, come la sorella più grande (MT-09, qui la nostra prova), anche nella versione con cambio automatico senza frizione Y-AMT. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutte le novità che la caratterizzano.

Yamaha MT-07 2025 - Tre quarti anteriore

RISPARMIO DI PESO La nuova Yamaha MT-07 2025 ha introdotto molte innovazioni, soprattutto dal punto di vista dell'elettronica e tuttavia non ha visto il suo peso aumentare, bensì diminuire. Grazie al minuzioso lavoro svolto dagli ingegneri Yamaha, ferma oggi la bilancia sui 183 kg (uno in meno rispetto al modello uscente), risultato ottenuto mediante l'adozione di cerchi forgiati (-480 gr), di componenti in alluminio pressofuso, di una scocca di nuova generazione più leggera (-600 gr) e di altri componenti, su cui si è fatta molta attenzione per risparmiare peso, come il filtro dell'aria, la batteria, la catena e persino il tappo del carburante.

LOOK E STRUMENTAZIONE Esteticamente la nuova Yamaha MT-07 assume un look ancora più moderno e maturo, impreziosito dal nuovo faro a LED anteriore, da nuovi indicatori di direzione e da una scocca ridisegnata. C'è inoltre un nuovo display a colori da 5'' che offre quattro diversi temi selezionabili attraverso i comandi al manubrio, mentre l'interazione con l'app MyRide gratuita permette al pilota di effettuare le chiamate in viaggio e di gestire la musica durante la guida, e di modificare le impostazioni della modalità YRC della moto.

Yamaha MT-07 2025 - Strumentazione

VEDI ANCHE

MOTORE Il celebre bicilindrico parallelo da 690 cc CP2 guadagna per la prima volta il ride by wire con tre modalità di guida ed è ora omologato Euro5+ (i dati di potenza e coppia non sono stati comunicati, ma non dovrebbero discostare da quelli del modello precedente, che eroga 73,4 CV e 47,6 Nm). È abbinato alla frizione antisaltellamento, al controllo della trazione e al cambio manuale a sei marce di serie; in opzione però si può scegliere il cambio elettronico di terza generazione o in alternativa si potrà optare per versione con trasmissione Y-AMT automatica. Completa infine il pacchetto elettronico l'introduzione del cruise control di serie.

Yamaha MT-07 2025 - Dettaglio

ERGONOMIA Cambia rispetto al modello precedente la posizione di guida. Il manubrio della nuova Yamaha MT-07 2025 è ora più ampio di 18 mm, più basso di 22 mm e più arretrato di 9,3 mm, con le pedane invece più basse di 10 mm, a tutto vantaggio delle gambe del pilota. Ci sono anche nuove selle conducente (805 mm da terra) e passeggero dalla nuova forma e dalla rinnovata imbottitura, che migliorano il comfort durante la guida.

CICLISTICA E FRENI Infine, anche la ciclistica riceve un bell'upgrade. Il telaio in acciaio tubolare ad alta resistenza è stato profondamente rivisitato, così come il forcellone, e offre ora maggiore rigidità torsionale. Davanti troviamo una nuova forcella a steli rovesciati da 41 mm e dietro un mono regolabile in precarico ed estensione. Per quanto riguarda invece l'impianto frenante, debuttano nuove pinze radiali a due pistoncini davanti.

Yamaha MT-07 2025 - Profilo

COLORI, DISPONIBILITA' E PREZZI Le nuove Yamaha MT-07 e MT-07 Y-AMT, così come le versioni da 35 kW per neopatentati, saranno disponibili in tre colorazioni – Ice Storm, Icon Blue e Tech Black – a partire da febbraio 2025. Non sono stati ancora comunicati i prezzi, ma considerando il grosso passo in avanti fatto è più che plausibile aspettarsi un aumento rispetto ai 7.999 euro del modello precedente.

Pubblicato da Francesco Irace, 24/10/2024