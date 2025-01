Ducati Panigale V2, scelta giusta abbandonare il desmo? Chiedere a Marc Marquez...

La Ducati Panigale V2, recentemente presentata al pubblico dalla Casa di Borgo Panigale, ha acceso il dibattito tra gli appassionati per l’abbandono della tradizionale distribuzione desmodromica, una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti, simili a quelle che si verificarono quando il Monster rinunciò al telaio a traliccio. Tuttavia, nostalgie a parte, la nuova Ducati Panigale V2 è tornata in questi giorni a far parlare di sè, ma stavolta per le sue performance, recentemente messe in luce sul circuito Aspar di Valencia dal pluricampione Marc Marquez durante un test.

Marc Marquez e la Ducati Panigale V2: un test da record

Marc Marquez, otto volte campione del mondo, ha testato la nuova Ducati Panigale V2 2025 in una sessione di allenamento. E l’entusiasmo del pilota spagnolo per la moto è stato evidente, come riportato dall’amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, in un post su LinkedIn. Domenicali ha infatti raccontato: “Era poco prima di Natale quando, al telefono con Marc per i consueti auguri di buone feste, ho scoperto che aveva programmato una sessione di allenamento sul circuito di Aspar a Valencia.

Il piano prevedeva una sessione in sella a una Panigale V2 2024, poiché gli era stato detto che il nostro modello 2025, completamente nuovo, non era ancora disponibile in assetto da gara. Ero troppo curioso di sentire la sua opinione sulla nostra nuova moto da pista, così, durante il mio viaggio in montagna per la settimana bianca, ho fatto qualche telefonata per organizzargli almeno qualche giro con la moto che avevamo usato per il video e le foto del lancio ufficiale. Dunque, Marc ha girato sul circuito Aspar di Valencia con una Panigale V2 2025 in versione completamente stradale.

Alla fine della giornata, mi ha chiamato per esprimere il suo apprezzamento per la maneggevolezza, la posizione di guida confortevole e l’erogazione di potenza lineare della moto. Con grande sorpresa, è riuscito a segnare un tempo di 1’12,2 secondi, corrispondente al record ufficioso della classe Supersport!. Marquez ha ottenuto lo stesso risultato anche con la Panigale V2 2024 in assetto da gara, dimostrando l’equilibrio e le prestazioni del modello Ducati''.

Panigale V2 2025, presto in assetto gara: più potenza e meno peso

Dopo il successo del test di Marquez, Ducati ha annunciato che presto metterà a disposizione dei piloti Marc Marquez e Pecco Bagnaia, in vista della stagione MotoGP 2025 per la quale ci saranno ancora diverse settimane di allenamento (spesso su circuiti piccoli), una versione da gara della Panigale V2 2025. Questa nuova versione sarà caratterizzata da 126 CV, un incremento rispetto agli attuali 120 CV, e 10 kg in meno, grazie alla rimozione di componenti legali per l’uso stradale, come scarico catalizzato, faro e fanale posteriore.

Secondo Domenicali, “La nuova Panigale V2 del 2025 offrirà un perfetto equilibrio tra velocità in pista e piacere di guida su strada. Il peso ridotto e l’attenzione alle prestazioni stanno confermando ancora una volta la validità della nostra filosofia progettuale.” Con la Ducati Panigale V2, Borgo Panigale dimostra ancora una volta il suo impegno per l’innovazione e la performance.



