Suzuki GSX-8R CUP 2025: griglia sold out, si parte! Le date e il montepremi

Il trofeo monomarca GSX-8R CUP 2025 prenderà il via il 6 aprile: tutti i premi in palio e un'opportunità da non perdere

Suzuki annuncia il tutto esaurito per il Trofeo Monomarca GSX-8R CUP 2025. A partire dal 6 aprile, 32 piloti scenderanno in pista per sfidarsi nei principali circuiti italiani in sella alla Suzuki GSX-8R CUP, versione preparata specificamente per le competizioni grazie all’esclusivo Kit Trofeo. Qui tutti i dettagli sul trofeo.

Un calendario ricco di adrenalina: tutte le tappe del Trofeo GSX-8R CUP 2025

La stagione prenderà il via il 6 aprile sul celebre Circuito di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, un tracciato che ogni anno ospita alcuni dei più grandi campioni del motociclismo internazionale. Successivamente, il campionato farà tappa a Magione il 4 maggio, proseguendo poi con l’emozionante gara del Mugello, prevista per il 1° giugno. Il 6 luglio sarà il turno del Circuito di Modena, mentre l’ultima gara si terrà il 28 settembre a Varano. Un calendario intenso e spettacolare, che promette emozioni e battaglie fino all’ultima curva! (Le date e i circuiti potrebbero subire variazioni.)

Suzuki GSX-8S Cup

Suzuki GSX-8R CUP: il montepremi e i premi in palio

Suzuki mette in palio un montepremi complessivo di oltre 35.000 €, che premierà non solo i migliori piloti di ogni gara, ma anche i più costanti lungo l’intera stagione. Ogni round vedrà l’assegnazione di un premio Superpole, oltre ai riconoscimenti per i primi tre classificati: al primo andrà una somma in denaro di 700 euro, un set di pneumatici Pirelli e la coppa; al secondo 500 euro, uno pneumatico posteriore Pirelli e la coppa; e al terzo 250 euro, uno pneumatico anteriore Pirelli e la coppa.

A fine stagione, i migliori dieci piloti della classifica generale riceveranno premi esclusivi. Per il primo è prevista un’esperienza da sogno con una wild card per la prima tappa della MotoAmerica Twins Cup a Daytona, oltre al trofeo di vincitore della GSX-8R CUP. Al secondo andrà uno scooter Suzuki Address 125 e un trofeo, mentre per il terzo è previsto uno sconto in denaro di 1.200 euro sull'iscrizione al Trofeo 2026 e il trofeo. Dal 4° al 10° previsti premi in denaro da 800 a 200 euro.

GSX-8R CUP: in premio una wild card per la Twins Cup nel MotoAmerica

Il primo classificato avrà l’incredibile opportunità di misurarsi con il motociclismo americano, grazie a una wild card per la MotoAmerica Twins Cup a Daytona. Questo premio esclusivo include la partecipazione all’intero weekend di gara, con prove libere, qualifiche e gara, oltre a vitto e alloggio per due persone. Suzuki fornirà inoltre una moto pronta per la competizione, garantendo tutto il supporto tecnico e logistico necessario.



