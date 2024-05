Suzuki GSX-8R vince la sua prima gara nel campionato MotoAmerica!

Suzuki vince nella seconda tappa della Twins Cup, campionato dedicato ai bicilindrici che si corre nel MotoAmerica. Si tratta del primo successo per la nuova sportiva giapponese in un campionato da anni dominato dalle Aprilia RS 660.

BUONA LA PRIMA (SECONDA) Suzuki Motor USA (Suzuki) e il team RevZilla/Motul/Vance & Hines hanno colto pole position e successo in Gara 1 della Twins Cup, segnando la prima vittoria in assoluto per la nuova GSX-8R. Alla domenica le condizioni di bagnato hanno impedito all'ex campione di classe di bissare il successo, con Landers che concludeva 8°. Ottima prova in qualifica anche di Rossi Moor, giovane talento del Vision Wheel M4 ECSTAR di Suzuki, che ha registrato il 2° miglior tempo dopo Landers. Moor, che ha subito un incidente durante la sessione di sabato, non è stato dichiarato fit per la gara, ma è tornato in sella alla domenica conquistando il 7° posto. Dopo 2 tappe Rocco Landers è al 2° posto nel campionato.

VEDI ANCHE

Rocco Landers esulta dopo la vittoria



''Durante la pausa stagionale, le cose sono procedute con un certo ritardo, ma la squadra ha lavorato duramente per essere pronta in tempo per la gara'' ha affermato Landers. ''Ottenere il primo podio con la 8R a Daytona è stato bello, ma vincere questa gara sulla mia pista preferita è su un altro livello. È stata una gara divertente che mi ha costretto a lottare per risalire dal terzo posto. Sono entusiasta e ringrazio tutti per la vittoria: RevZilla/Motul/Vance & Hines e Suzuki,'' ha concluso Landers.



Pubblicato da Michele Perrino, 03/05/2024