Suzuki Motor Fest 2024: a Misano con Schwantz, Lucchinelli e Uncini

Una festa dei motori, per appassionati di moto, auto (ma anche mezzi nautici). Il Suzuki Motor Fest 2024 è dedicato a tutti gli amanti dei motori di Hamamatsu e si terrà il prossimo 11 maggio presso il Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Un evento che vedrà la presenza di guest star quali i piloti Suzuki Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli e Franco Uncini.



PROGRAMMA La prima edizione del Suzuki Motor Fest è ricca di eventi, un po' per tutti i gusti: per gli appassionati di moto ci sono i test ride, percorsi a ostacoli con V-Strom, sessioni di prove in pista e brevi corsi di guida per neofiti in sella alle moto Suzuki – il programma prevede anche test drive auto, percorsi ad ostacoli Jimny, mini circuiti per non patentati e simulatore di guida – ma la ciliegina sulla torta è certamente la parata con gli ex piloti della 500.

VEDI ANCHE

Uncini e Lucchinelli sulle GSX-R celebrative loro dedicate



A MISANO Sulla pista MotoGP si terrà anche una sfilata aperta a tutti gli appassionati che avranno l'opportunità di percorrere gli oltre 4 km del Marco Simoncelli World Circuit con 3 leggendari piloti Suzuki, Campioni del Mondo della classe 500 di motociclismo con la Casa di Hamamatsu, Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli e Franco Uncini. Appuntamento sabato 11 maggio al Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico, per tutte le informazioni aggiornate potete visitare la sezione dedicata del sito sito Suzuki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2024