Suzuki V-Strom 800DE Djebel: che numeri in fuoristrada!

Dopo avervela presentata in video dal Motor Bike Expo, oggi vi mostriamo la Djebel nel suo... terreno di caccia ideale. La nuova enduro stradale Suzuki ci mostra in video di cosa è capace in fuoristrada una V-Strom 800DE nella quale scorre il sangue della Dakar.

LA DJEBEL Questa speciale versione della V-Strom 800DE si fa notare per la livrea evocativa completamente in vernice – il richiamo è alla DR 650 R Djebel – mentre a impreziosirla ci pensano il terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in fibra di carbonio e i più fuoristradistici pneumatici Dunlop Trailmax Raid al posto dei Trailmax Mixtour. La nuova V-STROM 800DE Djebel è in vendita al prezzo di 13.900 euro franco concessionario, vale a dire 2.400 euro in più rispetto alla DE.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/02/2024