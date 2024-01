Le nuove versioni di GSX-S1000GX e V-Strom 800DE Djebel: il video dal MBE 2024

Suzuki presenta al Motor Bike Expo 3 versioni inedite delle sue moto 2024. Si tratta della GSX-S1000GX nelle varianti Sport e Touring e della V-Strom 800DE Djebel. Scopriamo caratteristiche, novità e prezzi (anche nel video).

La GSX-S1000GX Sport è rivolta a chi desidera più versatilità e grinta e l'allestimento prevede borse laterali in tinta, sella premium, manopole riscaldabili, ma sono il parabrezza basso fumé e il terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in carbonio i fiori all'occhiello. In allestimento Touring, invece, la GSX-S1000GX può contare sempre su borse laterali in tinta, sella premium e manopole riscaldabili, ma anche sul cavalletto centrale. Le GSX-S1000GX Sport e Touring saranno disponili nelle concessionarie a partire da febbraio 2024 al prezzo, ciascuna, di listino di 19.000 euro franco concessionario.

La GSX-S1000GX Sport

La V-STROM 800DE Djebel è un tuffo nel passato e richiama le mitiche DR600R Djebel e DR650R Djebel che dal 1986 in poi seppero conquistare gli amanti dell'esplorazione e dei Rally anche grazie all'indimenticabile DR-Z che partecipò in più edizioni alla Paris-Dakar con il belga Gaston Rahier. Le nuove colorazioni riprendono le livree che hanno fatto la storia delle monocilindriche enduro degli anni '80 e '90, negli stessi iconici colori Suzuki che hanno poi reso memorabili modelli come la DR 750 Big, capostipite delle Big Enduro. Non solo livrea evocativa per la V-STROM 800DE Djebel, tuttavia, con la dotazione che si fa più ricca per merito del terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in fibra di carbonio e i più fuoristradistici pneumatici Dunlop Trailmax Raid che sostituiscono i Dunlop Trailmax Mixtour della V-STROM 800DE di serie. La nuova V-STROM 800DE Djebel sarà disponibile solo sul Web Store Suzuki a partire dal 19 gennaio 2024 al prezzo di listino di 13.900 euro franco concessionario.

La V-Strom 800DE Djebel

Caratteristiche peculiari delle 3 nuove versioni

Suzuki GSX-S1000GX Sport

Borse laterali in tinta (capacità interna 26 litri cad)

Sella Premium (doppio strato di poliuretano, 14% in meno di calore trasmesso, finiture premium)

Manopole riscaldabili

Parabrezza basso fumé

Terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in carbonio

Suzuki GSX-S1000GX Touring

Borse laterali in tinta (capacità interna 26 litri cad)

Sella premium (doppio strato di poliuretano, 14% in meno di calore trasmesso, finiture premium)

Manopole riscaldabili

Cavalletto centrale

Suzuki V-Strom 800DE Djebel

Livrea dedicata

Terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in carbonio

Pneumatici Dunlop Trailmax Raid

Pubblicato da Michele Perrino, 19/01/2024