Moto nuova? Ecco i migliori modi per comprare una Suzuki V-Strom 1050DE

Stai cercando una maxi enduro? Ecco i migliori modi per comprare una Suzuki V-Strom 1050DE: promozioni e finanziamenti in corso

La primavera sta arrivando, il clima si fa più mite, le giornate più lunghe, insomma la stagione moto è alle porte. Se siete alla ricerca di una nuova compagna d’avventure, magari anche in off-road prestate attenzione a ciò che vi sto per proporre. Bicilindrico a V – ormai una rarità – sospensioni a lunga escursione e ruota da 21 pollici, l’identikit della V-Strom 1050DE: scopriamo insieme il miglior modo per acquistarla e alcune interessanti promozioni che la riguardano.

In sella alla Suzuki V-Strom 1050DE

Perché nell’affollatissimo segmento delle maxi enduro scegliere proprio la V-Strom? Di motivi ce ne sono ben più di uno, ad esempio il motore a V di 90 gradi da 107 CV a 8.500 giri/min e 100 Nm a 6.000 giri/min – perla rara in un mondo di bicilindrici paralleli frontemarcia – rivisto nella rapportatura e impreziosito dal quickshifter o il telaio in alluminio, garanzia di divertimento di guida tra le curve. Ma non è tutto, perché dallo scorso anno la V-Strom è diventata ancora più versatile e intraprendente nella versione DE, caratterizzata da ruota anteriore da 21 pollici e sospensioni a lunga escursione. Se volete saperne di più vi invito ad andare a guardare la prova di Michele, che vi darà i suoi 5 buoni motivi per acquistarla. E a tal proposito, scopriamo insieme quali sono i modi migliori per farlo.

Se siete andati a leggere l’articolo di Michele lo avrete sicuramente letto: il prezzo interessante è uno dei validi motivi per acquistare una V-Strom 1050DE. Per portarsi a casa la più grande delle Sport Enduro Tourer di Suzuki servono 15.990 euro, una cifra davvero contenuta nel mondo delle costose maxi enduro. La dotazione di serie è di per sé già molto ricca, volendo si potrebbero aggiungere le borse laterali in alluminio, del valore di 976 euro, il parabrezza maggiorato – dato che qui quello di serie è più piccolo per non arrecare fastidio nell’uso in fuoristrada – oppure optare per le sempre utili manopole riscaldabili.

E attenzione perché proprio qui arriva il bello. È infatti in corso una interessante promozione sulla V-Strom 1050DE che prevede un vantaggio cliente di 1.000 euro, ottenibile come supervalutazione dell’usato, interventi per la manutenzione (tagliandi e varie), per l’acquisto di abbigliamento tecnico brandizzato Suzuki o proprio per gli accessori. Al giorno d’oggi è ormai rarissimo acquistare in contanti la propria moto dei sogni, specialmente se l’investimento supera i 10.000 euro, ecco dunque alcune iniziative finanziare che possono rendere l’operazione meno impattante sul vostro conto in banca. È il caso di WAY2RIDE, che a fronte di un acconto iniziale e rate d’importo accessibile contenute, permette di salire subito in sella alla V-Strom e di scegliere, alla scadenza del finanziamento, se completare l'acquisto del tuo mezzo saldando la maxi rata, sostituirlo con una nuova moto o un nuovo scooter Suzuki o restituirlo senza più nulla dovere, avendo la certezza del suo valore futuro garantito. Oppure, se si ha già una buona parte del capitale da parte, ma si preferisce finanziare il resto, con Suzuki Zero si può finanziare da 2.000 a 6.000 euro con TAN allo 0%, una rarità di questi tempi. E non è finita qui, perché se sarete virtuosi nella manutenzione, rispettando gli intervalli e recandovi presso i punti autorizzati, Suzuki offre gratuitamente l’estensione della garanzia da 3 a 4 anni.

E acquistarla usata conviene? La risposta è dipende. Con una moto così recente non è facile trovare esemplari sul mercato, senza considerare che le quotazioni sono poi così distanti rispetto al prezzo di listino e, con il costo del denaro alle stelle, non è semplice trovare formule di finanziamento vantaggiose.