La Suzuki GSX-R1000 sfida in fuoristrada la Toyota Land Cruiser! Video

Una Suzuki GSX-R1000 sfida una Toyota Land Cruiser: la moto da pista (modificata) contro il fuoristrada. Il confronto in video

La sfida non è di quelle cui si assiste tutti i giorni. Una Suzuki GSX-R1000 sfida tra fango, torrenti e pietre – sì, avete letto bene – una Toyota Land Cruiser. La compianta GSX-R è ovviamente modificata per l'occasione, ma fa comunque un certo effetto vedere una superbike... in un guado! Godetevi il video.

LA SFIDA La malsana idea è dei ragazzi di Bike World che hanno preso una GSX-R e le hanno donato un cerchio da 21'' e gomme tassellate. Per la supersportiva di Hamamatsu è un cambio d'abito un po' grottoesco, ma pare funzionare! La sfida, infatti, finisce in pareggio, nonostante la GSX-R1000 resti sia una supersportiva da asfalto è riuscita con poco a difendersi alla grandissima. Chapeau!

Pubblicato da Michele Perrino, 24/03/2024