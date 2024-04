Suzuki V-Strom Day 2024: tutto pronto per la quarta edizione

Appassionati e possessori di V-Strom, riunitevi! La quarta edizione del Suzuki V-Strom Day è in arrivo e le iscrizioni sono aperte, per tutti i possessori delle mitiche Sport Enduro Tourer di Hamamatsu, a prescindere da anno e cilindrata. L'appuntamento è per il 22 giugno a Ponte di Legno (BS): scopriamo il programma dell'evento, come e quando iscriversi e quanto costa partecipare.

IL PERCORSO L'itinerario del Suzuki V-Strom Day 2024 si snoderà per circa 150 km tra strade asfaltate, bianche e sterrati poco impegnativi. Per partecipare non è necessario allestire le moto in modo particolare e, vista l'accessibilità del percorso, sarà possibile portare con sé il passeggero. Gli unici requisiti sono guidare una V-Strom e indossare l'abbigliamento tecnico adeguato. Per garantire il massimo della sicurezza il tour sarà guidato da piloti esperti in sella a una flotta di V-Strom 800DE e 1050DE.

Suzuki V-Strom Day 2023

VEDI ANCHE

IL PROGRAMMA A partire da venerdì 21 giugno, tra le 14,30 e le 18, sarà possibile registrarsi in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno (BS). Il giorno seguente, sabato, tra le 8,30 e le 9,30, ritrovo e registrazione presso il parcheggio di Case di Viso a Ponte di Legno (BS), un briefing della giornata e la partenza a gruppi di 10 moto + un tester. A metà mattina il ristoro sul Passo Gavia, poi il pranzo in ristorante lungo il percorso e la ripartenza verso Ponte di Legno con arrivo in Piazzale Cida. Alle 17:30 i saluti con rientro individuale presso il proprio domicilio.

Un gruppo al Suzuki V-Strom Day 2023

ISCRIZIONI E PREZZI L'evento è limitato a 100 moto per garantire la migliore gestione possibile dei gruppi da 10 moto. La quota di partecipazione per il pilota è di 100 euro e di 50 euro per l'eventuale passeggero e comprende light lunch, 3 ristori, kit di partecipazione (zainetto, t-shirt e scaldacollo Suzuki), l'accompagnatore Suzuki, l'assicurazione infortuni. Il termine per iscriversi al Suzuki V-Strom Day 2024 è il 14 giugno. Per farlo è sufficiente, cliccando qui, andare sul sito Suzuki e poi sulla pagine dedicata al V-Strom Day. cliccare sulla pagina dedicata al V-Strom Day.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/04/2024