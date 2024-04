Suzuki V-Strom Off Road Academy 2024: date e prezzi dei corsi di guida

Suzuki annuncia date e prezzi della V-Strom Off Road Academy 2024, corsi di guida fuoristrada in sella a V-Strom 800DE e 1050DE

Al via la settimana edizione della V-Strom Off Road Academy, la serie di corsi di guida in fuoristrada targati Suzuki. Sei gli appuntamenti, da aprile a giugno, tutti presso il Castello di Luzzano in provincia di Pavia: scopriamo le date, le moto e i prezzi.

DOVE E QUANDO La location presso la quale si tiene la V-Strom Off Road Academy è il Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia. Il Castello di Luzzano è situato in posizione strategica, facile da raggiungere vista la distanza di soli 65 km da Milano. Per il 2024 sono a calendario tre fine settimana: 6-7 aprile, 4-5 maggio e 1-2 giugno.



IL CORSO Il corso è tenuto da istruttori coordinati dal Coach Andrea Beconi, ex pilota professionista di enduro e Campione Europeo sulla Suzuki RM-Z450E. Un corso rivolto sia ai principianti sia a chi ha già esperienza e vuole affinare le proprie capacità di guida. L'Academy, della durata di un giorno, prevede un briefing sulle moto e sulle tecniche di guida, con una parte teorica e un focus anche sulla corretta posizione da assumere in sella, poi una parte pratica: la mattina sarà dedicata al campo prove, dove verranno affrontati esercizi che avranno l'obiettivo di aumentare in modo significativo la sicurezza di guida su terreni scivolosi o sconnessi. Per adattarsi alle capacità di ciascun partecipante, gli esercizi verranno sottoposti in diversi livelli di difficoltà. Successivamente alla pausa pranzo, nel pomeriggio, tutte le tecniche apprese nella mattinata verranno messe a frutto in un percorso off road di circa 40 km, sempre sotto l'occhio attento degli istruttori Suzuki pronti a dare suggerimenti agli allievi durante gli stop didattici.

V-Strom Off Road Academy 2024: le moto della scuola



LE MOTO A disposizione dei corsisti le Suzuki V-Strom 800DE e V-Strom 1050DE equipaggiate con pneumatici Dunlop Trailmax Raid, adatti al fuoristrada non specialistico e perfetti per esaltare la versatilità delle Sport Enduro Tourer di Suzuki e apprendere le tecniche di guida con coperture tassellate.

VEDI ANCHE

COSA SERVE Per partecipare alla V-Strom Off Road Academy servono patente di guida, certificato medico rilasciato dal medico di base (che attesti il buono stato di salute). È poi indispensabile l'abbigliamento tecnico adeguato: casco, guanti, giacca e pantaloni con protezioni, paraschiena e stivali, preferibilmente con suola artigliata.

COME ISCRIVERSI Prenotare un corso e iscriversi alla V-STROM Off Road Academy è facilissimo: basta collegarsi al sito dedicato e selezionare data e modello preferito tra i due a disposizione. Ricevuta la mail di conferma si verrà ricontattati dallo staff della V-Strom Off Road Academy per definire gli ultimi dettagli e le modalità di pagamento: il costo del corso è di 350 euro (IVA inclusa) ed è comprensivo del pranzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/04/2024