Suzuki torna alle corse con la GSX-8R Cup: tutti i dettagli sul trofeo

Ok, a listino non è ancora tornata una “vera” GSX-R (ma la speranza è l’ultima a morire), nonostante ciò, Suzuki torna nel mondo delle competizioni in pista con il trofeo monomarca GSX-8R Cup ufficializzato a EICMA 2024. Si sa, quando ci sono di mezzo cordoli e cronometro è divertente correre anche con le vasche da bagno a motore, ovviamente non è affatto un’allusione alla protagonista del campionato – ovvero la GSX-8R – che per l’occasione potrà contare, oltre che sulla sua valida base tecnica, anche su un kit studiato ad hoc per renderla ancora più divertente ed efficacie da guidare in pista.

Suzuki GSX-8R Cup 2025, la moto del trofeo

COME CAMBIA LA MOTO Rispetto alla versione standard che vi ho raccontato nella mia prova su strada e pista, in occasione della presentazione stampa, la moto da trofeo avrà un kit dedicato composto da carene racing Cruciata – con vasca, adesivi e sella in neoprene rialzata - semi manubri e pedane rialzate Spider, per ottimizzare la posizione in sella rispetto a quella di “compromesso” della versione stradale. Il bicilindrico parallelo potrà cantare a pieni polmoni grazie allo scarico racing Akrapovic con terminale in carbonio e collettori dedicati, Suzuki non dichiara un aumento di performance rispetto agli 83 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm a 6.800 giri/min della scheda tecnica, certo è invece il risparmio di peso rispetto all’impianto di scarico di serie. L’impianto frenante sarà quello di serie, con l’upgrade dei tubi in treccia metallica Frentubo per rendere il tutto più resistente all’uso probante tipico della guida in pista. La gomma ufficiale della GSX-8R Cup sarà la Pirelli Diablo Supercorsa V3 in mescola Sc1, un treno sarà compreso nel prezzo del kit.

LE ISCRIZIONI Il mondo delle corse, si sa, è spesso inaccessibile ai più per la questione costi, la nuova GSX-8R Cup, invece, ha prezzi “accessibili”, anche grazie alla preparazione non eccessiva del suo kit racing. Per partecipare ci sono due strade: nel caso si possedesse già una GSX-8R si potrà versare una quota di iscrizione pari a 4.500 € (IVA inclusa), la quota è comprensiva del Kit Trofeo, l’iscrizione ai weekend di gara e l’abbigliamento dedicato alla competizione; se non si è in possesso della moto la si potrà acquistare iscrivendosi al campionato, in questo caso il prezzo sarà di 12.700 € (IVA inclusa). Per chi è già intenzionato a prendere parte alla GSX-8R Cup 2025 è già possibile effettuare la pre-iscrizione tramite il sito dedicato https://moto.suzuki.it/gsx-8R-cup/.

Suzuki GSX-8R Cup 2025

MONTEPREMI “L’importante non è vincere, ma partecipare”… questo diceva De Cubertin, io non sono un grande fan di questa affermazione e non lo sono nemmeno i partecipanti ai trofei. Vincere la GSX-8R Cup mette in palio un premio per il quale vale affondare il sorpasso azzardato all’ultima curva: un weekend di gara in USA sulla pista di Daytona nella prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup. Ma questo è solo il “Big Prize”, il montepremi è interessante per tutti i partecipanti, qui sotto trovate un riepilogo:

Premio superpole per ogni gara

Premi ai primi tre classificati a ogni gara:

1° classificato | 700€ + set pneumatici Pirelli + coppa

2° classificato | 500€ + pneumatico posteriore Pirelli + coppa

3° classificato | 250€ + Pneumatico anteriore Pirelli + coppa

Premi di fine stagione ai primi dieci classificati:

1° classificato | Wild card nella prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup a Daytona* + trofeo 1° classificato GSX-8R CUP

2° classificato | Scooter Suzuki Address 125 + trofeo 2° classificato

3° classificato | Sconto 25% su iscrizione al Trofeo 2026 + trofeo 3°

4° classificato | 800 €

5° classificato | 700 €

6° classificato | 600 €

7° classificato | 500 €

8° classificato | 400 €

9° classificato | 300 €

10° classificato | 200 €

Suzuki GSX-8R Cup 2025, Ilariuzzi e Folgori hanno presentato il trofeo a EICMA

CALENDARIO E PISTE Al momento la stagione è ancora lontana, calendari e circuiti dovranno ancora essere definiti, appena verrà diramato il programma ufficiale troverete sulle nostre pagine tutti i dettagli, nel frattempo vi lascio con le dichiarazioni dei protagonisti:

Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine: “Con orgoglio presentiamo oggi il trofeo Suzuki Monomarca dedicato alla GSX-8R. Siamo certi che gli appassionati apprezzeranno la formula semplice e accessibile del trofeo che permetterà ai piloti di divertirsi e sprigionare il loro potenziale in totale sicurezza”.



Simone Folgori, Coordinatore Velocità FMI: “Siamo soddisfatti di poter accogliere all'interno delle nostre competizioni un Trofeo che abbia come protagonista una casa come Suzuki, che non ha certo bisogno di presentazioni visto il suo prestigio. I monomarca sono stati e restano un importante trampolino di lancio per piloti e appassionati, oltre che una bella vetrina per le Case. La presenza di questo Trofeo non farà che arricchire ancora di più lo spettacolo e la partecipazione''.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 18/11/2024