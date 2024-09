Suzuki presenta le GSX-8R Legend Edition: c'è anche quella di Capirossi

Al Salone Auto Torino, lo scorso weekend, Suzuki ha presentato le GSX-8R Legend Edition dedicate ai miti del motociclismo Lucchinelli, Uncini, Schwantz e Capirossi. Quattro versioni, una per pilota, per un totale di sole 20 moto in edizione super limitata (la maggioranza delle quali è già stata venduta): scopriamo caratteristiche e prezzi.

5 MOTO PER PILOTA Suzuki ha voluto celebrare con le speciali GSX-8R Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Loris Capirossi e Kevin Schwantz. Quattro piloti che hanno vestito la casacca Suzuki, tutt'oggi nel cuore degli appassionati per le loro imprese sportive, ai quali sono dedicate le Legend Edition. Le moto sono tecnicamente tali e quali alla GSX-8R che ha provato Danilo – ve l'ha raccontata qui – ma caratterizzate delle livree replica di ogni pilota e dotate di cover monoposto.

COME ORDINARLA Le Suzuki GSX-8R Legend Edition sono disponibili esclusivamente online – cliccate qui per il sito – fino al 30 settembre (salvo esaurimento scorte): solo 5 esemplari per ciascuna livrea, al prezzo di 11.500 euro franco concessionario (1.800 euro in più rispetto alla versione di serie). La procedura di acquisto è semplicissima: una volta scelta la Legend Edition preferita e la concessionaria presso cui finalizzare l'acquisto, sarà sufficiente inserire la propria email e versare un acconto di 500 euro con PayPal. Entro due giorni si verrà ricontatti dal Concessionario di riferimento per finalizzare l’acquisto e concordare la consegna della GSX-8R Legend Edition. Se volete accaparrarvi la vostra, affrettatevi!

Pubblicato da Michele Perrino, 16/09/2024