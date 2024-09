Suzuki DR-Z: il ritorno della mitica enduro?

Tante le Suzuki che vi abbiamo raccontato ultimamente, dalla sportiva stradale GSX-8R alla nuova crossover GSX-S1000GX, ma oggi torniamo indietro di vent'anni. Sì perché parliamo della DR-Z400, enduro/motard che ci ha lasciati nel 2007 ma è ancora venduta negli USA: proprio lì i documenti di omologazione ci dicono che ce n'è una nuova in arrivo...

COME CAMBIA Poche informazioni quelle sulla nuova DR-Z400: i bozzetti qui sotto mostrano una moto dallo stile meno... pacioccoso – passatemi il termine – più simile all'attuale gamma cross RM-Z che alla dual che conosciamo. Secondo i disegni la nuova DR-Z400 porterà con sé anche un acceleratore elettronico e un nuovo telaio, oltre a uno stile più moderno. Anche se non rientra tra i dettagli condivisi, il motore sembra del tutto simile al mono DOHC da 398 cc già utilizzato sulla 400 Suzuki, mentre la forcella pare aver abbandonato i soffietti e guadagnato gli steli rovesciati.

VEDI ANCHE

IN ATTESA Non è chiaro quando la nuova DR-Z possa fare la sua comparsa, né se arriverà anche in Italia, ma c'è un particolare romatico che ci fa sperare: il prossimo anno ricorre il 25° anniversario della DR-Z400...

Fonte: Motorcycle.com

Pubblicato da Michele Perrino, 13/09/2024