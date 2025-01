Suzuki Hayabusa 2025: prestazioni sempre al top, con una tinta inedita. Ecco il prezzo

Suzuki Hayabusa, un modello iconico che nel 1998 rivoluzionò il mondo delle moto: fu la prima moto di serie a toccare i 300 km/h. Come un Falco Pellegrino. Suzuki Hayabusa che – qualora qualcuno avesse ancora qualche dubbio – non va assolutamente in pensione, ma nel 2025 ritorna sul mercato in grande stile, senza particolari modifiche e con un motore che si aggiorna alle normative Euro 5+.

Suzuki Hayabusa 2025 - Posteriore

Come cambia per il 2025 la Suzuki Hayabusa?

Nonostante l'adeguamento normativo, la nuova Suzuki Hayabusa (qui la nostra prova del modello uscente) mantiene inalterate le sue caratteristiche tecniche. Il motore quattro cilindri in linea da 1.340 cc eroga 190 CV a 9.700 giri/min e 150 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Resta il sistema di aspirazione Ram Air, il cambio a 6 marce con quickshifter e una velocità massima (limitata) di 295 km/h. L'unico cambiamento è un impianto di scarico 4-in-2 rivisitato per soddisfare gli standard Euro 5+, che riduce il rumore stazionario da 92 a 91 decibel.

Suzuki Hayabusa 2025: caratteristiche tecniche

Il telaio rimane invariato, con una struttura in alluminio, le sospensioni sono sempre Kayaba (KYB) regolabili, con rivestimento DLC sulla forcella a steli rovesciati, mentre i freni sono sempre firmati Brembo e la ruota posteriore si conferma da 190 mm. Peso dichiarato: 264 kg in ordine di marcia (serbatoio da 20 litri). Altezza sella 800 mm.

Suzuki Hayabusa 2025 - Frontale

Suzuki Hayabusa 2025: tecnologia, dotazioni, colori e prezzi

La dotazione tecnologica della Suzuki Hayabusa 2025 combina elementi tradizionali e innovativi. Restano gli strumenti analogici, il classico blocco di accensione, ma anche una serie di sistemi elettronici avanzati che fanno capo alla piattaforma inerziale IMU a sei assi, tra cui ABS, acceleratore ride-by-wire, modalità di guida, controllo dello slittamento, launch control, controllo impennata e cruise control.

La Suzuki Hayabusa 2025 viene proposta in tre colori, di cui uno assolutamente inedito: si tratta del Verde Caracas, che va ad affiancare il Grigio metallizzato Melbourne e il classico Nero Dallas con inserti color oro. Il prezzo per il mercato italiano è di 19.890 euro.



