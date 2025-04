Suzuki V-Strom Day 2025: tutto quel che c'è da sapere sulla quinta edizione del raduno

Tutto pronto per il V-Strom Day 2025. La quinta edizione del raduno dedicato alle Adventure Tourer di Suzuki – di qualunque modello e anno – è in rampa di lancio: scopriamo data e luogo di svolgimento, modalità di iscrizione e prezzo.

Suzuki V-Strom Day 2025: dove e quando

L'appuntamento col V-Strom Day 2025 è a Robassomero (To), sede di Suzuki Italia, per sabato 31 maggio. Gli appassionati potranno percorrere il percorso ufficiale della penultima tappa del Giro d’Italia 2025 – di cui Suzuki è la moto ufficiale – da Verres fino a Sestriere. La carovana partirà per coprire i circa 185 km del percorso, tra strade asfaltate e sterrati adatti a qualsiasi livello di guida. Le moto potranno rimanere in configurazione stradale – non sono richiesti pneumatici specifici dedicati al fuoristrada né allestimenti particolari – e vista l'accessibilità del percorso, sarà possibile portare con sé il passeggero. Per partecipare è richiesto abbigliamento tecnico adeguato.

Suzuki V-Strom Day 2025: iscrizioni e prezzi

Il V-Strom Day è un evento a numero chiuso – massimo 100 moto – pertanto conviene affrettarsi nelle iscrizioni. Per poter partecipare è necessario compilare il form sul sito di Suzuki (lo trovate cliccando qui). L'iscrizione al V-Strom Day 2025 ha un prezzo di 100 euro per il pilota e di 50 euro per l'eventuale passeggero e comprende:

• Light lunch

• 2 ristori

• Kit di partecipazione e t-shirt dell’evento

• Guida esperta per ogni gruppo

Per maggiori informazioni potete visitare la sezione dedicata del sito di Suzuki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/04/2025