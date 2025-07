Kove 800X: super promo fino alla fine dell'estate

Kove 800X, l'enduro stradale della Casa cinese, è in promozione fino a fine estate: scopriamo qual è l'offerta dedicata

Kove lancia una promozione estiva per la sua 800X, l'enduro stradale: uno sconto dal prezzo di listino e un omaggio a scelta per il cliente. Scopriamo di cosa si tratta e qual è la durata dell'offerta.

Kove 800X 2025: la promozione

Kove 800X Pro, 3/4 anteriore

Fino alla fine di agosto Kove 800X 2025 è offerta con un bonus di 400 euro sul prezzo di listino – a 9.890 euro franco concessionario – a fronte del ritiro dell'usato. In più, i clienti potranno scegliere, incluso nel prezzo, tra una borsa Shad TR50 per 2 caschi – prezzo al pubblico suggerito 326 euro – oppure

una coppia di borse laterali Shad TR40 con attacco laterale 4P System (prezzo al pubblico suggerito 687 euro). Oltre a questa promozione la Kove 800X sarà acquistabile anche con finanziamenti Compass: per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito di Kove, cliccando qui e quello di Shad, cliccando qui.

