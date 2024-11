EICMA 2024: le novità allo stand Kove raccontate da Matteo Bottino

VEDI ANCHE

Kove svela a EICMA 2024 i suoi modello adventure 800 X Rally, disponibile da metà 2025 in Italia a un prezzo di circa 12.000 euro e che parteciperà all'Africa Eco Race 2025. Inoltre c'è sullo stand la più specialistica 450 Rally dedicata agli amanti delle gare marathon e dei motorally. La monocilindrica ha una livrea inedita e si aggiorna con dettagli come la nuova sella e l'oblò per l'ispezione dell'olio motore oltre a passare alla normativa Euro5+ pur mantenendo un prezzo inferiore ai 10.000 euro. Inoltre, viene rinnovata la partecipazione alle competizioni con il Kove Italia Racing Team. Lasciamo la parola ad Andrea Bottino.

08/11/2024