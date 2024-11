Kove 800X Touring, il turismo può aspettare: per ora arriva solo in Cina

Presentata a EICMA 2024 anche la versione Kove 800X Touring, che però non arriverà in Europa, almeno per ora. È chiaramente l'unica moto della gamma che punta sul comfort e sul turismo. E lo si intuisce dalla presenza di una ruota da 19'' davanti, da una sella ampia e più bassa, dal serbatoio maggiorato per un'autonomia più elevata e da un'escursione delle sospensioni da 210 mm.

VIAGGIATRICE A 360° Senza dimenticare un parabrezza ampio e protettivo e un tris di borse che la rende una perfetta viaggiatrice. Non cambia il motore, che è sempre il bicilindrico da 95 CV. Arriverà in Italia? Forse nel 2026, e le possibilità sono buone, vedremo.

Pubblicato da Francesco Irace, 07/11/2024