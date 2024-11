Kove 800X Rally, a EICMA 2024 l'enduro pronta all'avventura

Il costruttore cinese Kove presenta a EICMA 2024 la nuova 800X Rally, una moto dalla spiccata vocazione enduristica, sottolineata da molteplici aspetti. Intanto davanti troviamo una ruota da 21'' con disco singolo, che già la dice lunga sulla destinazione d'uso di questo modello. Poi c'è una forcella con un'escursione da 270 mm, oltre a un ammortizzatore di sterzo sulla piastra.

VEDI ANCHE

Kove 800X Rally: un dettaglio sul ponte di comando della bicilindrica enduro

OMOLOGATA MONOPOSTO Altra particolarità di questa moto è l'omologazione monoposto, che se vogliamo sottolinea ulteriormente il DNA della moto, che promette di offrire un bel piacere di guida in off-road grazie al suo robusto motore bicilindrico da circa 95 CV. Per finire, la disponibilità sul mercato è prevista per i prossimi mesi con un prezzo di partenza di 11.900 euro.



Pubblicato da Francesco Irace, 07/11/2024