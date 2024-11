Benelli BKX, a EICMA 2024 arrivano la stradale e la adventure 125 e 300

Benelli presenta a EICMA 2024 (qui i nostri consigli utili) le nuove BKX nelle versioni stradale ''S'' e adventure, sia con motori da 125 sia da 300 cc. Si tratta delle versioni definitive dei concept che già lo scorso anno fecero la loro comparsa sotto i riflettori del salone delle moto più importante del mondo. Andiamo a vedere con ordine come sono fatte e in cosa si differenziano.

Benelli BKX 125 S - Tre quarti anteriore

DESIGN E TELAIO La BKX S (la stradale) condivide gran part del design con la adventure BKX, e mostra linee filanti, una coda rastremata e uno scarico alto che richiama le naked sportive e le supermotard stradali. Come le “sorelle” adventure, anche le BKX 125 S e BKX 300 S offrono, rispettivamente, soluzioni telaistiche differenti: la 125 si presenta con un telaio a traliccio di tubi in acciaio, mentre la 300 abbina al corpo principale a traliccio di tubi una doppia culla inferiore.

Benelli BKX 300 - Profilo

VEDI ANCHE

DIFFERENZE DI CICLISTICA Entrambe le versioni S montano sospensioni dall'escursione di 150 mm, con una forcella telescopica da 41 mm completamente regolabile e un mono con leveraggio progressivo regolabile in precarico ed estensione. E su entrambe le cilindrate troviamo cerchi in lega di alluminio da 17'', nelle misure 100/80 e 130/70 per la 125, 110/70 e 150/60 per la 300. L'altezza della sella parte da 795 mm, mentre il peso in ordine di marcia è compreso tra i 142 kg della “ottavo di litro”, ed i 150 kg della 300. Sulle BKX, invece, a parità di pacchetto tecnico, l'escursione delle sospensioni arriva a 180 mm e le ruote sono a raggi nelle misure 90/90-19” e 120/90-17” sulla 125 e 100/90-19” e 130/80-17” sulla 300. In questo caso cambia leggermente anche il peso: 148 kg per la 125, e 155 kg per la 300.

Benelli BKX 300 S - Dettaglio



MOTORI 125 e 300 Per le BKX e BKX S, il motore è un monocilindrico Euro5+ raffreddato a liquido: sulla 300 (alesaggio x corsa: 78 x 61,2 mm) i valori di potenza e coppia massima sono rispettivamente di 29,2 CV a 9.000 giri/min e 24,5 Nm a 7.000 giri/min, mentre sulla 125 (alesaggio x corsa: 54 x 54,5 mm) sono di 15 CV a 9.500 giri/min e 12 Nm a 7.500 giri/min. Per via della maggior potenza, le 300 adottano un impianto frenante con disco anteriore da 300 mm, anziché 280 mm come le 125, con pinza radiale a quattro pistoncini; e su entrambe le cilindrate il freno posteriore è da 240 mm con pinza flottante a singolo pistoncino.

Benelli BKX 125 - Tre quarti anteriore

DOTAZIONE E TINTE A chiudere il pacchetto di equipaggiamento delle BKX ci pensa una strumentazione LCD abbinata a una presa USB, per caricare il proprio smartphone o altri dispositivi elettronici. Infine per quanto riguarda i colori, le BKX 125 S e BKX 300 S saranno disponibili nel corso del 2025 nelle colorazioni Pastel Grey, Avio Blue E Oxide Green. Le BKX invece arriveranno nelle tinte Nordic White, Cement Grey, Avio Blue e Dune Sea. Non sono stati invece ancora comunicati i prezzi.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024