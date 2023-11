Kove 800X Pro e Rally: in video da EICMA le adventure top di gamma della casa cinese

Le avevamo viste già allo scorso salone di Milano e a EICMA 2023 la cinese Kove alza l'asticella, presentando due nuovi allestimenti della sua 800X Super Adventure. Nuovo top di gamma per impiego misto è la Kove 800X Pro, affiancata da una versione molto più specialistica per la guida in off-road chiamata Kove 800X Rally: con parafango anteriore rialzato e sella tipo cross.

Kove 800X Pro

SEDICI CHILI DI DIFFERENZA A distinguere le due moto è innanzitutto il peso, che secondo la Casa passa dai 185 kg della Pro in ordine di marcia ai 169 kg della Rally. L'alleggerimento è radicale (vedremo se i fatti confermeranno le dichiarazioni) e si fonda su un'ottimizzazione evidente nei dischi freno anteriori, che passano da due da 320 mm a uno da 310 mm; e nel bel portapacchi con maniglie per il passeggero che sulla Rally non c'è. Oltre a tante altre cose sottopelle, a partire dal serbatoio, che dai 20 litri della stradale passa a 19 litri per l'off-road.

Kove 800X Rally

LA CICLISTICA IN DETTAGLIO Il comparto ciclistico prevede per la Pro sospensioni Kyb completamente regolabili, che garantiscono 240 mm di escursione alle ruote. La Rally monta componentistica Yu-An con 270 mm di corsa all'anteriore e 250 mm al posteriore. Il telaio è a diamante in acciaio per entrambe, ma l'angolo del cannotto aumenta nella Rally da 26°15' a 27°15'. Diverso anche l'interasse, di 1.510 mm sulla Pro e 1.436 mm sulla Rally. Ruote a raggi tubeless per la prima e con camera d'aria per la seconda, con identico diametro (21 pollici davanti e 18 pollici dietro) ma copertura di sezione diversa al posteriore: più stretta per il fuoristrada estremo (140/80 vs /150/70).

Kove 800X Pro, vista laterale

MOTORE & C. Cambiano luce a terra - 275 vs 293 mm - e altezza della sella: da 865 a 895 mm, con la 800X più estrema che ovviamente vanta le quote maggiori. Il motore è in comune, un bicilindrico in linea da 799 cc, che stranamente sviluppa sempre 80 Nm di coppia a 7.500 giri, ma sulla Pro spinge un po' di più con 96,5 CV contro 95,2 CV, espressi sempre a 9.000 giri. La dotazione di serie prevede controllo di trazione, ABS disinseribile su entrambi gli assi, quickshifter, ammortizzatore di sterzo, barre protettive, paramotore in alluminio, fari full LED e display TFT verticale, con funzione mirroring per lo smartphone. I prezzi non sono ancora stati dichiarati, ma pare probabile che saranno fortemente concorrenziali rispetto a Yamaha Ténéré 700 e KTM 690 Adventure, suoi probabili punti di riferimento.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/11/2023