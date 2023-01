Kove: il prossimo colpo a segno è quello della naked 321R

Il marchio Kove ha stupito solo un paio di mesi fa a EICMA, quando ha svelato 800X Super Adventure e 450 Rally. Oggi il brand cinese però torna alla carica: la prossima moto pronta a parlar di sé è lei, la 321R.

IN GRANDE Kove sembra intenzionata a fare le cose in grande: alla Dakar corre la 450 Rally, nel Mondiale Supersport 300 debutterà la 321RR e la nuda che porta in dote un nome quasi identico sembra la prossima attrazione. Motore bicilindrico da 322 cc per 39,6 CV a 10.500 giri/min, mentre sono 29 i Nm di coppia a 9.000 giri, con la velocità massima fissata in 170 km/h. La Kove 321R porta in dote un peso di 152 kg in ordine di marcia, il che la rende decisamente leggera sulla bilancia.

SELLA EUROPEA Sul sito di Kove la 321R è apostrofata come ''edizione sella alta'': è indicato esplicitamente che si tratta del modello orientato all'europa, con la sella a 820 mm da terra che, evidentemente, non si confà troppo al continente asiatico. La dotazione è di tutto rispetto e vede un telaio a diamante abbinato a forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore, col forcellone monobraccio che lascia campo libero al bel cerchio a 5 razze sdoppiate. Freni a disco da 320 e 240 mm con ABS, mentre gli pneumatici CST sono in misura 110/70 e 150/60. KTM 390 Duke, Yamaha MT-03 e simili sono avvisate...

Pubblicato da Michele Perrino, 11/01/2023